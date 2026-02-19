Javier Aguirre lanza advertencia a lesionados e inactivos

Javier Aguirre fue claro y directo en su más reciente comparecencia ante los medios. El seleccionador nacional dejó un mensaje que no admite interpretaciones: la selección mexicana no será un espacio para que jugadores lesionados o sin ritmo competitivo encuentren recuperación de último momento.

En conferencia de prensa, el técnico subrayó que la exigencia será máxima de cara al Mundial. Aguirre recalcó que únicamente serán considerados aquellos futbolistas que estén en plenitud física y compitiendo con regularidad en sus respectivos clubes.

“La selección no es un lugar para rehabilitarse… el que no esté al 100% y no esté jugando, no puede venir”, sentenció el estratega. Con esa frase, marcó la línea de trabajo que seguirá durante los meses previos a la justa internacional.

El mensaje no solo apunta a quienes atraviesan procesos de recuperación por lesión, sino también a los jugadores que han perdido protagonismo en sus equipos. Para Aguirre, el rendimiento inmediato es un requisito indispensable en un año mundialista.

A poco más de cuatro meses del inicio del torneo, el cuerpo técnico trabaja con una base avanzada de posibles convocados. Sin embargo, varios nombres que en su momento parecían fijos hoy se encuentran fuera de actividad por distintas molestias físicas.

El entrenador entiende que el calendario es apretado y que no habrá margen para apuestas sentimentales. El objetivo es llegar con un grupo competitivo, fuerte en lo físico y con ritmo sostenido, sin depender de plazos médicos inciertos.

La postura también envía un mensaje interno: nadie tiene el lugar asegurado. Incluso futbolistas consolidados deberán demostrar semana a semana que están en condiciones óptimas para representar al país en la máxima competencia.

En ese sentido, Aguirre busca evitar escenarios en los que la Selección funcione como último recurso para acelerar recuperaciones. La prioridad será el colectivo y no las urgencias individuales, por más peso específico que tenga el nombre involucrado.

El seleccionador sabe que la lista final deberá equilibrar talento, experiencia y estado físico. Por eso, la advertencia pública funciona como aviso preventivo para todos los candidatos a integrar el plantel mundialista.