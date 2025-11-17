Javier Aguirre reacciona luego del encuentro en contra de Uruguay

Este fin de semana la selección mexicana firmó un empate sin goles ante Uruguay. El juego no ofreció gran calidad en cuanto a lo hecho con el balón. De hecho, el foco central del encuentro giró en torno a la reacción de la grada, quienes desde el primer minuto, abuchearon a jugadores y cuerpo técnico del Tri, hecho al cual ha reaccionado Javier Aguirre.

Lo que puedo controlar lo hago, el funcionamiento, el rendimiento, intentar que no se lesione nadie, lo otro son variables que no controlas, me gusta cuando la gente nos apoya y se vaya contentos y ganando es la única forma, esa es nuestra chamba. Yo no son quién para juzgar a la afición, son libres y soberanos para expresarse como quieran, manifestaron su inconformidad libremente, no tengo autoridad para decir algo más. Javier Aguirre

Mexico v Uruguay - International Friendly | Azael Rodriguez/GettyImages

Sobre el rendimiento del equipo, Javier lamentó la mala racha de cinco juegos sin triunfo, aunque, afirma que buscan dar el salto de calidad final en el corto plazo.

Si queremos dar ese salto de calidad, necesitamos mejorar y buscar fórmulas. Debemos trabajar todos los aspectos, por ejemplo, la definición. Ya encontré una forma de jugar y el equipo ha crecido de forma paulatina. La idea consiste en ganar. Estos partidos sirven como preparación; no disputamos la clasificación al Mundial y busco presentar el 11 de junio al mejor equipo posible. Javier Aguirre

Se dijo conforme por los mostrado de su equipo ante Uruguay.

Viví un partido intenso, tuvimos más posición del balón pero no fuimos capaces de ganar pero tampoco merecíamos perder, el equipo muestra buena actitud, intensidad, fue una igualada ante un rival de mucha calidad, me voy contento. Javier Aguirre

Concluyó afirmando que habrá rotación en contra de Paraguay. Armando González podría ser uno de los elegidos.