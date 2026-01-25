Javier Hernández se ''burla'' del penal que falló ante el Cruz Azul

Hablar de Javier “Chicharito” Hernández es hablar, inevitablemente, de uno de los mejores centros delanteros mexicanos de todos los tiempos. Su trayectoria en Europa lo respalda sin necesidad de exageraciones: brilló en la Premier League con el Manchester United, se dio el lujo de vestir la camiseta del Real Madrid y dejó huella en cada club que confió en su olfato goleador. Durante años, fue sinónimo de gol, de oportunismo puro y de orgullo nacional en las grandes vitrinas del futbol mundial.

Sin embargo, en los últimos años su carrera se ha visto opacada por distintas polémicas que poco tienen que ver con lo deportivo. El contraste es evidente cuando se compara al actual Javier Hernández con aquel joven que debutó a lo grande con Chivas, dio el salto al viejo continente y hasta marcó gol en una Copa del Mundo, repitiendo una historia familiar que parecía escrita para la grandeza. Hoy, la imagen es otra, y el ruido alrededor de su figura ya no nace dentro del área.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

En la actualidad, el nombre de Javier Hernández está más asociado a reflexiones incómodas, discursos personales y una filosofía de vida que, aunque respetable, se aleja bastante de lo que muchos esperarían de un futbolista que construyó su legado con base en goles, no en mensajes crípticos ni ocurrencias en redes sociales. Para bien o para mal, su voz digital ha terminado por pesar tanto —o más— que su rendimiento en la cancha.

La última “broma” del ‘Chicharito’ Hernández va justo en esa línea. En un video reciente, se le observa caminando por la playa mientras lanza un mensaje sobre cómo no todos los hombres somos iguales

—tampoco las mujeres—, habla de patrones y cosas por el estilo, cuando de pronto finge sorprenderse por ver algo a lo lejos y remata con un: “ahí está el penal que volé”.

La referencia no es menor. Se trata de la bochornosa falla en su último partido con Chivas, una acción que le costó al Rebaño Sagrado la posibilidad de clasificar a las semifinales del Apertura 2025.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026