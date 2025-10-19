Jesús Corona se pierde el Rayados vs Pumas UNAM por lesión

Se están jugando ya los primeros 45 minutos del partido entre Rayados y Pumas UNAM, en el duelo correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Apertura 2025, y el gran ausente, no solo en la cancha, sino incluso en el banco de suplentes, es Jesús: el 'Tecatito' Corona.

¿La razón? Una molestia presentada a mitad de semana, durante las sesiones de entrenamiento. Si bien es cierto que no han dado parte médico al respecto, fuentes allegadas al entorno del jugador aseguran que no se trata de algo de gravedad, que la decisión fue, más bien, de manera preventiva, ya que la Pandilla del Cerro de la Silla jugará el próximo martes, ante Bravos de Ciudad Juárez, para la jornada 14 del campeonato mexicano.

Este es el once titular con el cual Rayados de Monterrey

Melé

Guzmán, Moreno, Ramos, Reyes, Arteaga

Oliver, Canales, Ocampos

Rayados se mantiene en la parte alta de la tabla general, pero no puede confiarse. Si el objetivo es terminar entre los primeros cuatro lugares, el equipo deberá sumar la mayor cantidad de puntos posibles en este cierre de torneo.

Por lo pronto, el conjunto regiomontano disputa en estos momentos un duelo clave ante los Pumas de la UNAM, un rival que suele ser exigente sin importar el escenario. Para Rayados, ganar este encuentro no solo representaría tres puntos vitales, sino también la oportunidad de consolidarse en los puestos de privilegio de la clasificación.

Una vez concluido este compromiso, los dirigidos por Domenec Torrent enfocarán toda su atención en el siguiente desafío: la visita del próximo martes a Juárez FC. Ese partido marcará otro momento importante en su calendario, pues los fronterizos buscarán aprovechar su localía para complicarle el camino a los albiazules.

Con el torneo entrando en su etapa decisiva, Rayados sabe que no hay margen de error. Cada punto será determinante para cumplir con la meta de mantenerse en la parte alta y asegurar su pase directo a la Liguilla. El cierre promete ser intenso, y Monterrey deberá sostener el ritmo y la concentración si quiere llegar con fuerza a la fase final del campeonato.