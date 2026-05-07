Jesús Gallardo rompe el silencio luego del caos entorno a selección y el Toluca

Este miércoles seis de mayo del año en curso pasará a la historia dentro del fútbol mexicano. El famoso proyecto de los 40 días que fue presentando por Javier Aguirre meses atrás a los clubes de la Liga MX de cara a la Copa del Mundo, sufrió fracturas, mismas que llegaron desde dentro de la selección mexicana.

Gente dentro de la Federación Mexicana de Fútbol autorizó que tanto Jesús Gallardo como Alexis Vega pudiesen tener actividad con Toluca en el duelo de CONCACAF. Esto generó una respuesta directa de parte de Chivas quienes negaron a sus jugadores a la brevedad.

Toluca v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Esta acción puso en jaque a todos dentro de la selección mexicana. A tal grado que tuvieron que revertir y frenar la presencia de ambos jugadores con su club. Luego de dicha postura, Jesús Gallardo emitió un mensaje de apoyo para con su equipo y compromiso total al mismo tiempo con México:

"ME TOCA ESTAR ENFOCADO CON LA SELECCIÓN"



Jesús Gallardo compartió un mensaje de apoyo a sus compañeros del Toluca que hoy se juegan su pase a la final de la Concachampions, no sin antes dejar en claro que no estará en el partido y que concentrará con la Selección Mexicana pic.twitter.com/DaT2nAqeEs — MedioTiempo (@mediotiempo) May 6, 2026

Me hubiera encantado estar hoy en la cancha con mi equipo, sin embargo me toca estar enfocado con la Selección, preparándome al máximo para lo que viene y representar a nuestro país con mucho orgullo. Jesús Gallardo

Externó su apoyo para el Toluca, sin embargo, dejó en claro que su compromiso hoy mismo está de lleno con el Tri.

A Toluca, todo mi respeto y apoyo siempre. Confío plenamente en lo que se está construyendo y sé que van a responder como siempre. Yo, como desde el primer día: listo, comprometido y al cien por ciento donde me toque estar. Creamos siempre Jesús Gallardo

La historia terminó con el Toluca llegando a la final de la CONCACAF sin sus dos titulares. Al mismo tiempo, la concentración de selección mexicana inició dentro de lo programado. Pero, previo a todo ello se tuvo que pasar por una ridículo más en la historia del fútbol nacional.