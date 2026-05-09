Jesús Orozco habla luego de su incidente con un aficionado del Atlas

El pasado fin de semana se jugó la ida de los cuartos de final de la Liga MX. El cotejo fue entre Atlas y Cruz Azul fue muy caliente. Dentro y fuera de la cancha. Una de las imágenes que más ruido generó fue la de Jesús Orozco Chiquete en medio de insulto con un aficionado rojinegro, situación que fue aclarada por el zaguero.

¡POR ESO SE MOLESTÓ! 😳



En 'DeCabecita_MX', Chiquete Orozco aclaró por qué se enganchó con un aficionado rojinegro hasta decirle: 'me pel*s la verg*'



El futbolista, señaló que el fanático del Atlas le festejó un gol en la cara y le arrojó una lata de cerveza



Acá su… pic.twitter.com/qWjeny3gqF — MedioTiempo (@mediotiempo) May 7, 2026

Viene el penal, pero nosotros en el palco estábamos molestos porque sentíamos que no era falta; lo comentábamos entre nosotros. El aficionado escuchó y se puso a grabar. En el penalti de Rocha empieza a grabar, meten el gol y nos lo festeja en la cara, yo me estaba sentado y callado, me empieza a decir maricón, no llores, volteo a verlo, me le quedo viendo y cuando vuelvo a voltear veo que viene un objeto hacia mí, una lata de cerveza. Jesús Orozco

Dejó dicho suceso atrás y narró un poco sobre su etapa luego de la compleja lesión de tobillo.

Tigres UANL v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En particular lo viví muy fuerte, en lo personal me pegó mucho, tanto emocionalmente como familiarmente porque uno tiene ilusión y mi ilusión era estar en el Mundial. Soy fielmente creyente de que las cosas pasan por algo y a final y a cabo me ha servido todo este tiempo para prepararme mucho mentalmente. Jesús Orozco

Concluye que el momento fue complejo pues en el inicio no se contemplaba una fractura. Sin embargo, luego de estudios se confirmó el daño óseo.

Recuerdo que, llegando al hospital, me hacen una radiografía y me dicen que no hay fractura. Respiré un poco. Dije: 'Ah, no me fracturé'. Pero cuando abren mi vendaje y lo cortan, veo de reojo el hueso. Pues ya fue todo un tema; me quedó muy impactada esa imagen en la cabeza, ver cómo estaba el tobillo y lo serio que era. Fue un proceso duro porque veía mi pie muy hinchado, como un pie de elefante. Tenía ese miedo de que me fuera a quedar así. Jesús Orozco

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