Jesús Orozco se siente un paso más cerca de la Copa del Mundo

Dentro de la Selección Mexicana hay jugadores que tienen un pie en la Copa del Mundo. Es casi un hecho que Javier Aguirre tiene un listado considerable de piezas que seguramente tienen su plena confianza para llegar a estar presentes en la lista final que se anunciará en el verano de 2026.

Otros, siguen compitiendo por el boleto. Uno de ellos es Jesús Orozco Chiquete. El mexicano durante el tiempo que fue suplente en La Noria, perdió terreno. Ahora que es un intocable dentro de Cruz Azul, de nueva cuenta tiene la confianza de Aguirre, hecho que motivo en demasía al mexicano.

Es muy motivante, es una situación que personalmente me motiva bastante porque uno también aspira a salir a Europa. Saber que uno puede competir con ellos, al final eso habla bien de uno. Jesús Orozco Chiquete

Mexico Press Conference | Omar Vega/GettyImages

Afirma que intente seguir las peticiones de Javier Aguirre al pie de la letra.

Muy bendecido de estar aquí, creo que representar a tu selección es lo máximo que hay. Estoy muy feliz de estar aquí. El Vasco me ha dicho que sea un poco más agresivo que saque personalidad y todo eso. Jesús Orozco Chiquete

El zaguero central de Cruz Azul concluyó afirmando que se visualiza en inauguración de la Copa del Mundo con el Estadio Azteca a reventar.