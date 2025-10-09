Jim Ratcliffe revela el camino que el Manchester United pretende seguir en su reconstrucción

El propietario minoritario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, ha prometido darle a Rúben Amorim al menos tres años para cambiar las cosas en Old Trafford, tomando como referencia el viaje que ha realizado el Arsenal con Mikel Arteta después de un período "miserable".

La presión sobre Amorim ha ido en aumento a medida que el United sigue luchando por la consistencia. Es bien sabido que los Red Devils aún no han ganado dos partidos consecutivos de la Premier League durante los 11 meses que lleva Amorim al frente del equipo, y que las mejoras en el rendimiento de una semana suelen ir seguidas de actuaciones defensivas desconcertantemente mediocres.

El parón internacional le dará tiempo a Amorim para evaluar la situación antes del partido contra su acérrimo rival, el Liverpool, el 19 de octubre, pero sin duda se habrá sentido animado por el rendimiento de sus jugadores en la victoria por 2-0 contra el Sunderland, un partido en el que Benjamin Šeško brilló.

Las especulaciones sobre que el luso podría ser despedido del United han estado rondándose bajo la superficie durante semanas, incluso meses, pero ha habido una serie de informes que sugieren que los jugadores todavía apoyan al exjefe del Sporting CP.

Manchester United v Sunderland - Premier League | Gareth Copley/GettyImages

Récord de Ruben Amorim en el Manchester United (todas las competiciones)

Jugados: 50

Ganados: 20

Empatados: 12

Perdidos: 18

Goles marcados: 97

Goles recibidos: 95

Si los comentarios de Ratcliffe, en una entrevista con The Times y The Business Podcast producido por The Sunday Times, son una señal, a Amorim se le dará mucho más tiempo para asentar las cosas en Old Trafford.

"Rubén necesita demostrar que es un gran entrenador durante tres años", dijo Ratcliffe.

"Sí. Ahí es donde yo estaría. Tres años. Porque el fútbol no se consigue de la noche a la mañana", continuó cuando se le preguntó si Amorim dispondría de ese tiempo. "Son tres años. Fíjate también en Arteta en el Arsenal. Lo pasó muy mal durante los dos primeros años".

El récord de Ruben Amorim en el Manchester United (Premier League)

Jugados: 34

Ganados: 10

Empatados: 7

Perdidos: 17

Goles marcados: 41

Goles recibidos: 53

Ratcliffe: "Los Glazer no me dirán que despida a Ruben Amorim"

El grupo INEOS de Ratcliffe posee alrededor del 28 % del United, lo que significa que la familia Glazer sigue siendo la accionista mayoritaria del club. Pero el magnate multimillonario parece ser quien toma todas las decisiones en Manchester: ha sido el rostro visible de las medidas de recorte de gastos generalizadas en el club, diseñadas para hacer más eficientes a los Red Devils y deshacerse de lo que él llama "mediocridad".

Cuando se le preguntó si los Glazer podrían obligarlo a destituir a Amorim, Ratcliffe respondió con seguridad: "Eso no va a suceder".

Añadió sobre su satisfacción por que él dirigiera eficazmente el club: "Probablemente eso lo resume todo. Nosotros somos locales y ellos están al otro lado del charco. Es muy lejos para intentar gestionar un club de fútbol tan grande y complejo como el Manchester United. Nosotros estamos aquí, con los pies en la tierra".

“Ellos [los Glazer] tienen mala reputación... pero son gente muy agradable y sienten una gran pasión por el club”.

Ratcliffe: "El Manchester United aún no ve ganancias financieras, pero las verá"

Los recortes de gastos de United en muchas áreas fuera del campo han sido objeto de críticas significativas, pero Ratcliffe siempre ha mantenido que el club corría el riesgo de quebrar a menos que las cosas cambiaran drásticamente.

Ratcliffe, redoblando sus esfuerzos y los de la jerarquía hasta el momento, explicó que la prioridad ha sido lograr que el United alcance una "base sostenible y saludable", que eventualmente conducirá al éxito en el campo y al regreso a las antiguas glorias del club.

“No estamos viendo todos los beneficios de la reestructuración que hemos hecho en este conjunto de resultados (financieros) (el mes pasado el United informó ingresos récord de £666,5 millones para la temporada pasada, pero una pérdida de £33 millones para el año financiero) y no estábamos en la Liga de Campeones".

