Joan Laporta advierte: “Nuestra reelección es la única garantía de que el Barcelona no sea una S.A.D.”

Joan Laporta ha vuelto a hablar con la pasión que le caracteriza. En la asamblea general de socios compromisarios celebrada este domingo, el presidente del FC Barcelona lanzó un mensaje contundente: la única garantía de que el club no se convierta en una sociedad anónima deportiva (S.A.D.) es su reelección y la continuidad de su equipo de trabajo. “Desde que llegamos escuchamos que el Barça acabaría siendo una S.A.D. —aseguró—. Nosotros somos los garantes de que el Barça siga siendo propiedad de sus socios”.

El dirigente defendió con firmeza el modelo de club que distingue al Barcelona de la mayoría de entidades deportivas del mundo. “El Barça no es una empresa, es una institución global, con una fundación que desarrolla programas sociales. No todo es gestión empresarial”, señaló, subrayando que mantener el control del club en manos de los socios es una cuestión de identidad, no solo económica.

Laporta aprovechó el encuentro para repasar la situación financiera del club, que cerrará el ejercicio 2024-25 con ingresos cercanos a los 994 millones de euros y un resultado neto negativo de -17 millones, un balance que el presidente considera “razonable” dadas las inversiones realizadas en el Espai Barça y en la modernización del club. “Estamos mucho mejor que cuando llegamos —afirmó—, y quien no quiera verlo es como el que no quiere ver”.

El presidente también defendió el papel de La Masia como eje del proyecto deportivo y económico, destacando el valor de los jóvenes que han sostenido al primer equipo en tiempos de dificultades financieras. “El Barça del futuro se construye con talento de casa, con jugadores que sienten el escudo.”

En su discurso, Laporta insistió en que la reelección de su junta no debe entenderse como un acto de poder, sino de preservación del modelo, advirtiendo del riesgo de que una futura dirección “menos comprometida con el espíritu del club” pueda abrir la puerta a inversores externos o privatizaciones parciales.

“Si queremos seguir siendo más que un club, necesitamos mantenernos fieles a lo que somos”, concluyó Laporta entre aplausos. La asamblea cerró así con un mensaje claro: el futuro del Barça no solo se juega en el césped, también en las urnas.