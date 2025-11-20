Joan Laporta da una respuesta final sobre el posible regreso de Leo Messi al Barcelona

El FC Barcelona ha dejado clara su postura: Lionel Messi no volverá al club como jugador. El propio presidente, Joan Laporta, desmintió de manera contundente cualquier posibilidad de un retorno, pese a los rumores recientes que apuntaban a una cesión temporal desde el Inter Miami.

Laporta fue directo al referirse al tema y sostuvo que el regreso del astro argentino es inviable. “El regreso de Leo Messi como jugador es algo simplemente no realista. Hasta ahora, tiene un contrato con Inter Miami”, declaró en una entrevista, descartando cualquier gestión al respecto.

🚨❌ Barça president Laporta: “Leo Messi’s return as a player is something just not realistic. As of now, he has a contract with Inter Miami”.



“The club is building a project for the present and future. It's complicated, and if you live in the past you hardly move forward”. pic.twitter.com/BHmeLiPeri — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2025

El dirigente azulgrana, además, fue firme al explicar que el equipo está enfocado en una nueva etapa. “El club está construyendo un proyecto para el presente y el futuro. Es complicado, y si vives en el pasado apenas avanzas”, señaló, dejando entrever que Messi ya no forma parte del plan deportivo.

Durante las últimas semanas surgió la versión de que Messi podría unirse al Barcelona durante seis meses en calidad de préstamo, aprovechando el parón invernal de la MLS. Sin embargo, el propio Laporta cortó de raíz tal escenario y afirmó que no existe interés ni planificación interna para una operación de ese tipo.

Lionel Messi of Barcelona Press Conference | Eric Alonso/GettyImages

Con 38 años, Messi continúa brillando en el Inter Miami, pero en Barcelona consideran que el ciclo del argentino como jugador del club ha finalizado. La institución se encuentra en un proceso de reconstrucción y apuesta por un proyecto joven que piensa a largo plazo.

Laporta también dejó claro que, aunque Messi es parte imborrable de la historia del club, el enfoque actual exige mirar hacia adelante. Para la directiva, incorporar nuevamente al delantero implicaría desalinearse del plan estratégico que están tratando de consolidar.

La afición culé sigue mostrando cariño por el mejor futbolista en la historia del club, pero desde los despachos no se contempla revivir una etapa que, según la dirigencia, pertenece al pasado. El mensaje es inequívoco: Messi no regresará al Barcelona como jugador.