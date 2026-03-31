Joan Laporta no se arrepiente por la salida de Lionel Messi: "Tuve que tomar una decisión y creo que acerté"
Después de la reciente campaña en donde Joan Laporta resultó ganador y reelecto en la presidencia del FC Barcelona, el tema de la relación de Lionel Messi y el directivo fue protagonista. Tras las declaraciones de Xavi Hernández en donde culpó a Laporta por la partida del mejor futbolista en la historia del club, el presidente se refirió a la salida del astro argentino en 2021 y consideró que "acertó" con su decisión.
En una entrevista con El País, el directivo dijo no arrepentirse de la decisión que tomó dado que no pudo conseguir su permanencia a pesar de haberlo intentado.
Tuve que tomar una decisión y creo que acerté, a los resultados me remito. Pudimos recuperar la economía del club, hicimos un equipo competitivo y era el momento del relevo generacionalJoan Laporta.
"Leo estaba en el final de su carrera y había que hacer un equipo nuevo. ¿Me hubiera gustado hacer un equipo nuevo con Leo ayudando? Sí. Eso se intentó pero no pudo ser", añadió.
Laporta y sus declaraciones acerca de Messi
Durante la campaña, Laporta manejó un discurso respecto a la salida de Messi con cierto tacto e inclusive expresó sentirse triste por no haber podido mantenerlo en aquella ocasión.
“El Barça está por encima de jugadores, directivos o presidentes y no lo podíamos hacer. Es lo que más triste me ha dejado como presidente”, fueron declaraciones que dijo durante su campaña.
A su vez, cuando finalmente resultó reelecto, volvió a manifestar su disposición a realizar algún homenaje a la gran carrera de Leo con los colores blaugranas.
"Leo estará vinculado al Barcelona de la forma que él quiera. Se merece un partido homenaje y también una estatua. Sería algo muy significativo. Solo Ladislao Kubala y Johan Cruyff tienen estatuas en el estadio. Las puertas del Barça siempre están abiertas para él, cuando lo desee, para que pueda seguir fortaleciendo y engrandeciendo esta institución”, aseguró sobre lo que merece el máximo goleador histórico del club.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.