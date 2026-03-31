Después de la reciente campaña en donde Joan Laporta resultó ganador y reelecto en la presidencia del FC Barcelona, el tema de la relación de Lionel Messi y el directivo fue protagonista. Tras las declaraciones de Xavi Hernández en donde culpó a Laporta por la partida del mejor futbolista en la historia del club, el presidente se refirió a la salida del astro argentino en 2021 y consideró que "acertó" con su decisión.

En una entrevista con El País, el directivo dijo no arrepentirse de la decisión que tomó dado que no pudo conseguir su permanencia a pesar de haberlo intentado.

Tuve que tomar una decisión y creo que acerté, a los resultados me remito. Pudimos recuperar la economía del club, hicimos un equipo competitivo y era el momento del relevo generacional Joan Laporta.

"Leo estaba en el final de su carrera y había que hacer un equipo nuevo. ¿Me hubiera gustado hacer un equipo nuevo con Leo ayudando? Sí. Eso se intentó pero no pudo ser", añadió.

Joan Laporta (63) 🇪🇸 habló sobre la histórica salida de Lionel Messi (38) 🇦🇷 del Barcelona 🇪🇸 y aseguró que tomó la DECISIÓN CORRECTA 🤯🗣



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Laporta y sus declaraciones acerca de Messi

🥰 "Lo más bonito sería inaugurar el Camp Nou con un homenaje a Leo Messi"



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Joan Laporta habla claro 🗣️ pic.twitter.com/mGu6zC2Ezg — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 25, 2025

Durante la campaña, Laporta manejó un discurso respecto a la salida de Messi con cierto tacto e inclusive expresó sentirse triste por no haber podido mantenerlo en aquella ocasión.

“El Barça está por encima de jugadores, directivos o presidentes y no lo podíamos hacer. Es lo que más triste me ha dejado como presidente”, fueron declaraciones que dijo durante su campaña.

A su vez, cuando finalmente resultó reelecto, volvió a manifestar su disposición a realizar algún homenaje a la gran carrera de Leo con los colores blaugranas.

"Leo estará vinculado al Barcelona de la forma que él quiera. Se merece un partido homenaje y también una estatua. Sería algo muy significativo. Solo Ladislao Kubala y Johan Cruyff tienen estatuas en el estadio. Las puertas del Barça siempre están abiertas para él, cuando lo desee, para que pueda seguir fortaleciendo y engrandeciendo esta institución”, aseguró sobre lo que merece el máximo goleador histórico del club.