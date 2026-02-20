Joan Laporta pone fecha al homenaje de Lionel Messi en el FC Barcelona

El reconocimiento más esperado por los hinchas del FC Barcelona ya tiene un horizonte claro. El presidente Joan Laporta aseguró que el club planea rendir homenaje a Lionel Messi una vez que concluya su vínculo contractual con Inter Miami CF. La fecha marcada en el calendario es 2028, año en el que finalizaría su actual etapa en la MLS.

En la dirigencia azulgrana persiste la sensación de que la salida de Messi en 2021 quedó inconclusa. La abrupta despedida, condicionada por la delicada situación económica del club, impidió organizar un acto acorde a la dimensión histórica del futbolista más influyente en la historia de la institución.

Desde entonces, el deseo de ofrecerle un reconocimiento formal ha sido una constante. Laporta fue claro al señalar que el homenaje ideal debería incluir no solo un partido o ceremonia especial, sino también una estatua en las inmediaciones del Spotify Camp Nou, como símbolo permanente de gratitud. “Es lo que merece por todo lo que le dio al club”, deslizó el mandatario, quien condiciona la concreción del proyecto a su eventual continuidad en el cargo.

¿Hay chances de regreso deportivo?

La reciente visita de Messi al estadio azulgrana reavivó rumores sobre un posible retorno como jugador. Incluso circularon versiones que lo vinculaban con una vuelta anticipada tras firmar la extensión de su contrato en Estados Unidos. Sin embargo, esas especulaciones fueron descartadas rápidamente.

El ciclo del rosarino como futbolista del Barcelona parece definitivamente cerrado. No obstante, el propio Messi ha manifestado su intención de volver a vivir en la ciudad en el futuro y no descarta asumir algún rol institucional. Aunque ha dejado claro que no se imagina como entrenador, sí ha mostrado interés en participar en áreas vinculadas al desarrollo de jóvenes talentos, un terreno en el que su experiencia podría resultar determinante.

En medio de las elecciones presidenciales del club, el nombre de Messi también apareció en el debate público. El candidato Victor Font afirmó contar con un proyecto que ilusiona al argentino, aunque desde el entorno del capitán campeón del mundo aseguran que prefiere mantenerse al margen.

Messi no participaría activamente en el proceso electoral, consciente del peso que su opinión podría tener en una decisión institucional que considera debe responder al bienestar global del club. Su mirada, por ahora, está puesta en terminar su etapa en Miami. Después, todo indica que el reencuentro con el Barcelona será cuestión de tiempo.

