Joan Laporta responde a la denuncia presentada por un socio y desmiente las acusaciones judiciales

Un socio del FC Barcelona presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional en la que apunta a un presunto entramado societario con ramificaciones en España y en otros países europeos y de Oriente Medio. Según la información publicada por El Periódico, el escrito habla de supuestas comisiones indebidas y posibles movimientos vinculados a operaciones estratégicas de la entidad, como la renovación del patrocinio con Nike y el proyecto del nuevo Spotify Camp Nou.

En la denuncia también figuran otros nombres de la actual estructura directiva, entre ellos el presidente en funciones, Rafa Yuste y varios ejecutivos del área económica y jurídica. Ahora será la Audiencia Nacional la que deba asignar el caso a un magistrado, quien decidirá si admite o no a trámite la acusación e inicia una investigación formal.

La defensa pública de Laporta

Tras conocerse la noticia, Joan Laporta, candidato y principal favorito a la presidencia del Barça, intervino en Catalunya Ràdio para rechazar “de forma absoluta” cualquier irregularidad. El mandatario calificó la denuncia como parte de una estrategia para dañar su imagen y la del club, especialmente en un contexto político interno siempre sensible en el entorno blaugrana.

Laporta aseguró que no existen transferencias irregulares ni pagos a sociedades en el extranjero y defendió la gestión de los contratos cuestionados. Sobre la intermediación de Darren Dein en la renovación con Nike, explicó que su comisión, cifrada en 50 millones de euros, se abona de manera prorrateada a lo largo de 14 años y que su participación fue clave para reconducir una relación contractual que, según su versión, estaba rota y judicializada.

El candidato también hizo hincapié en que la transparencia en la gestión tiene límites marcados por cláusulas de confidencialidad y por la estrategia empresarial del club. En ese sentido, argumentó que la divulgación pública de determinados documentos podría perjudicar negociaciones en curso o compromisos comerciales.

Asimismo, defendió el acuerdo con la República Democrática del Congo, valorado en 44 millones de euros, al considerar que fortalece la economía de la institución y permite desarrollar acciones sociales a través de la fundación del club.

Mientras se espera la decisión judicial sobre la admisión de la denuncia, Laporta insistió en que todo responde a un intento de “calumniar y perjudicar”. El caso, de avanzar, podría abrir un nuevo frente institucional en un Barça que todavía transita un proceso de reconstrucción financiera y deportiva.

