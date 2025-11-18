Joan Laporta se pronuncia sobre el regreso del FC Barcelona al Camp Nou

El FC Barcelona regresará al Spotify Camp Nou el próximo sábado, al haber conseguido la habilitación necesaria para albergar partidos. El reencuentro con su casa será frente al Athletic Club por la jornada 13 de LaLiga.

En diálogo con El Món a RAC 1, Joan Laporta dijo: "Es un retorno al futuro. Reviviremos el pasado y tenemos muchas ganas. Será un momento histórico y recuperamos un factor campo que no tenemos en Montjuïc. El momento de volver será delicioso. Ahora luchamos por la fase 1 C. Esto continúa".

Además, se refirió a las entradas y sus valores: "A medida que vayamos ampliando el aforo, iremos ajustando los precios. Esto es un momento excepcional. Los pases de temporada son los mejores de Europa. En base a estudios que hemos hecho, son los precios que creíamos que debíamos poner. Son un poco por encima de la media. Los socios, a partir de 159 euros, las pueden conseguir. Es un momento histórico. Y para los 24.000 abonados, la Tribuna sale a 52 euros por partido y en un córner o Gol salen a 20 euros".

Camp Nou Construction Development | Alex Caparros/GettyImages

"Hay un porcentaje que iremos ajustando entre entradas y abonados y ver si conseguimos los 62.000 localidades antes de final de año. Estamos muy contentos pero el estadio sigue en construcción", agregó.

Todavía falta conocerse si el Barcelona podrá hacer de local ahí por la UEFA Champions League, explicó: "En breve tendremos la decisión de la UEFA. Esperamos que sea favorable. Estamos acondicionando lo que hace falta para cumplir con los requisitos. Para la Liga no hemos podido aislar a los aficionados rivales (Athletic) y no habrá entradas pero sí es obligatorio para la UEFA. Si no hay cupo de entradas para la afición rival, no podremos jugar en casa pero soy optimista".

"Es un buen partido. Hay rivalidad y es un gran equipo. Veremos dos estilos de juego, cada vez menos diferente, con futbolistas de mucho nivel y me consta que los jugadores y Hansi Flick al frente están hipermotivados", palpitó sobre el encuentro con los dirigidos por Ernesto Valverde.

Interior view of the stadium during the FC Barcelona's... | SOPA Images/GettyImages

Por último, reconoció a sus pares por el logro del nuevo estadio: "Quiero dar los méritos a la junta directiva y los empleados del club y personifico en Joan Sentelles por su gran trabajo. Elena Fort seguirá siendo la portavoz de este proceso y espero ver el estadio acabado lo antes posible. Es mérito colectivo".

