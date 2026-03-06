Joao Pedro dio declaraciones con respecto de su llegada fallida a Cruz Azul

El delantero Joao Pedro habló previo al compromiso que enfrentará a su equipo con Cruz Azul, uno de los encuentros más atractivos de la jornada en la Liga MX. El atacante, quien actualmente lidera la tabla de goleo con nueve anotaciones, abordó distintos temas relacionados con su actualidad, su pasado reciente en el mercado y el desafío que representa medirse ante el conjunto celeste.

A sus 34 años, el atacante vive uno de los momentos más productivos de su carrera dentro del futbol mexicano. Su rendimiento ofensivo lo ha colocado como el líder goleador del torneo, una situación que lo mantiene en el centro de atención previo a un partido que podría tener impacto directo en la clasificación general.

Durante su intervención ante los medios, Joao Pedro confirmó que durante el pasado mercado de transferencias existió la posibilidad real de convertirse en jugador de Cruz Azul. Sin embargo, explicó que las negociaciones no prosperaron pese a que hubo conversaciones entre las partes involucradas.

El delantero relató que en su momento se habló de un posible movimiento tras rechazar una oferta proveniente del Pisa. “Cuando rechacé Pisa y me quise quedar, se habló (con Cruz Azul), pero no se llegó a un acuerdo. No forcé nada. Tenía que ser una oferta muy muy buena; fue buena y llegó. Son cosas que pasan en el futbol cuando no se alcanza un acuerdo. Estoy tranquilo por no forzar nada. No quería irme”, reconoció Joao Pedro.

De cara al encuentro frente al conjunto cementero, el experimentado futbolista también destacó la calidad del rival. El atacante considera que Cruz Azul es uno de los equipos más competitivos del campeonato y reconoce que enfrentarlo representa un reto importante dentro del calendario.

“Es un partido divertido, no más especial que los demás, pero sí divertido porque es un equipo grande que juega diferente. Después del juego ante Puebla dimos una respuesta de carácter y tenemos muchos jóvenes. Tal vez se espera un poco menos de lucidez. Sabemos lo difícil que es jugar ante Cruz Azul”, explicó el delantero.

El atacante también dejó claro que este tipo de encuentros pueden tener consecuencias importantes en la tabla general del campeonato. Según su análisis, el resultado ante el conjunto celeste podría marcar el rumbo de su equipo en la pelea por posiciones dentro del torneo.

Más allá del partido inmediato, Joao Pedro también se refirió a su presente goleador. El delantero aseguró que su objetivo personal es continuar anotando tantos como sea posible durante el torneo, manteniendo una mentalidad competitiva pese a la experiencia acumulada a lo largo de su carrera.

“Quiero hacer el máximo de goles que pueda. No pienso diferente. Con respeto a los rivales, llegué a un momento de mi carrera con mucha madurez. Estoy muy tranquilo porque sé que puedo hacer muchos goles. Trabajo mucho para ello y mi meta es anotar lo más posible”, afirmó.

Con nueve anotaciones en el campeonato, Joao Pedro encabeza actualmente la tabla de goleadores de la Liga MX. Su rendimiento lo convierte en una de las figuras ofensivas del torneo y en una pieza fundamental para su equipo en la recta más exigente de la temporada.

