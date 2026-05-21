Joel Huiqui habla previo a la final de la Liga MX frente a Pumas

Este jueves abre la final de la Liga MX entre Cruz Azul y los Pumas de la UNAM. El cuadro celeste es posicionado como el favorito a ponerse la corona. Joel Huiqui ha cambiado al equipo de forma drástica y el técnico por su parte asegura que el éxito no gira alrededor suyo, sino de la plantilla.

¡¡HUIQUI LE RESPONDE A SILVA!! 😳🚂



Joel Huiqui salió a DEFENDER a Cruz Azul ante los ataques de Pumas🤯🔥



📌 El exjugador y referente aseguró que La Máquina es LOCAL en cualquier estadio de México y que TODO EL PAÍS es su casa 🚂🇲🇽



¿Quién tiene la razón en esta polémica?… pic.twitter.com/nTpVWiUVnP — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) May 21, 2026

Les tengo un aprecio enorme (a sus jugadores) y yo pensé 'va en serio y vamos hasta la Final'. En Cruz Azul aprendí a comer, a hablar, a ser una buena persona, un buen esposo y un buen hijo, estoy dando la vida para que tenga la décima. Joel Huiqui

Cruz Azul no saldrá a especular en el duelo de ida.

La intención es darle a nuestra gente un buen resultado en casa. Son partidos en los que debemos tener paciencia y es importante trabajar fase por fase. Queremos llevarnos un marcador a favor para la vuelta. Joel Huiqui

Sobre la revolución que generó en el equipo desde la salida de Nicolás Larcamón, dio todo el mérito a la plantilla.

Cruz Azul v Necaxa - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Pasó todo tan rápido, el mérito es cien por ciento de los jugadores. La estoy pasando un momento increíble, es un sueño disputar la final. Estamos conscientes de las finales perdidas y vamos a lucharla. Están muy contentos por la oportunidad, hemos tenido un pasado importante, los golpes que ha recibido el equipo, hemos llegado a finales y durante este año no hemos concretado. Están convencido de que el reto es para nosotros, cada partido proponemos un estilo diferente. Es importante recalcar que el equipo se siente identificado con la gente. El equipo tiene una casa importante, la República está llena de Cruz Azul. Joel Huiqui

Por último respondió a Nathan Silva, quien aseguró que Cruz Azul es "un equipo sin estadio":

Me parece que el equipo tiene una casa muy grande que es México, la República Mexicana está llena al 100% con gente de Cruz Azul. Para mí es muy importante recalcar que el equipo también se siente identificado con la gente, no solamente la gente con nosotros. Joel Huiqui

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