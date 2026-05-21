Joel Huiqui habla previo a la final de la Liga MX frente a Pumas
El técnico deja en claro que Cruz Azul es local en cualquier sede del país.
Este jueves abre la final de la Liga MX entre Cruz Azul y los Pumas de la UNAM. El cuadro celeste es posicionado como el favorito a ponerse la corona. Joel Huiqui ha cambiado al equipo de forma drástica y el técnico por su parte asegura que el éxito no gira alrededor suyo, sino de la plantilla.
Les tengo un aprecio enorme (a sus jugadores) y yo pensé 'va en serio y vamos hasta la Final'. En Cruz Azul aprendí a comer, a hablar, a ser una buena persona, un buen esposo y un buen hijo, estoy dando la vida para que tenga la décima.Joel Huiqui
Cruz Azul no saldrá a especular en el duelo de ida.
La intención es darle a nuestra gente un buen resultado en casa. Son partidos en los que debemos tener paciencia y es importante trabajar fase por fase. Queremos llevarnos un marcador a favor para la vuelta.Joel Huiqui
Sobre la revolución que generó en el equipo desde la salida de Nicolás Larcamón, dio todo el mérito a la plantilla.
Pasó todo tan rápido, el mérito es cien por ciento de los jugadores. La estoy pasando un momento increíble, es un sueño disputar la final. Estamos conscientes de las finales perdidas y vamos a lucharla. Están muy contentos por la oportunidad, hemos tenido un pasado importante, los golpes que ha recibido el equipo, hemos llegado a finales y durante este año no hemos concretado. Están convencido de que el reto es para nosotros, cada partido proponemos un estilo diferente. Es importante recalcar que el equipo se siente identificado con la gente. El equipo tiene una casa importante, la República está llena de Cruz Azul.Joel Huiqui
Por último respondió a Nathan Silva, quien aseguró que Cruz Azul es "un equipo sin estadio":
Me parece que el equipo tiene una casa muy grande que es México, la República Mexicana está llena al 100% con gente de Cruz Azul. Para mí es muy importante recalcar que el equipo también se siente identificado con la gente, no solamente la gente con nosotros.Joel Huiqui
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GERARDO CARDENAS
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.