Joel Huiqui se mantendrá como entrenador de Cruz Azul el próximo torneo

Cruz Azul se ha convertido en el campeón de la Liga MX. Gran parte de este mérito fue cortesía de Joel Huiqui. El técnico tomó al equipo en la lona entrando de emergencia en la jornada 17 y hoy, pone la décima corona en la historia del club. El logro del mexicano le ha traído consigo la continuidad inmediata al frente del equipo.

Joel Huiqui SE QUEDA como DT de Cruz Azul.



Qué abrazo entre Iván Alonso y el estratega mexicano.



Lo dijo el Ingeniero Velázquez, lo cumplirá el uruguayo.pic.twitter.com/z7MQiq5rIX — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 25, 2026

En la cooperativa tenemos varias empresas donde tienes que tomar decisiones importantes y una de ellas, pues bueno, el equipo es muy importante para la institución. El tomar la decisión de que se quedara Joel Huiqui es algo que se venía planeando junto con el mismo Iván Alonso. Muchas veces a entrenadores o jugadores no les cae muy bien un club, o simplemente ya es momento de hacer un cambio, y creo que nos equivocamos. Víctor Velázquez

Joel por su parte sabe que la renovación llegará en los siguientes días. Pese a que la noticia le llena júbilo, el entrenador sabe que el gran sueño de si carrera como técnico ya está cumplido.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El presidente dijo que le gustaría que me quedara como entrenador y falta que lo haga oficial. Había una energía interesante, exigencias, correcciones, dimos un mensaje simple: atacar con orden. Me encantaría quedarme, mi sueño está cumplido, he tenido grandes momentos en Cruz Azul y hoy como técnico, más que la décima, todos tenemos un propósito en la vida, el mensaje es positivo, clave. No solamente hoy se premia al campeón, pero pocas veces se habla del proceso, que fue completo. Cruz Azul se repuso y llegó como campeón. Nos enfocamos en el resultado con proceso. Joel Huiqui

La decisión está tomada y a la espera de la redacción y firma de contrato para que tanto el club de la capital del país como el técnico puedan hacer oficial el movimiento.