Johan Vásquez no busca responsables tras la contundente derrota de México ante Estados Unidos
Raúl Rangel fue el señalado como principal culpable de la derrota de la selección mexicana por 0-3 ante Estados Unidos. El portero de las Chivas regaló un par de tanto de manera inaudita, mismo que ciertamente marcaron el rumbo de la caída.
Pese a ello, al interior de la selección se ha optado por evitar colgar la etiqueta de culpa al portero nacional. El primero en salir en su defensa fue el capitán del 'Tri', Johan Vásquez, quien afirma que la caída fue responsabilidad de cada hombre con minutos sobre el césped, no solo el 'Tala'.
Hoy no voy a hablar de uno individual, fuimos todos los que fallamos, no se salva ninguno. Sí podemos mejorar en la reacción, una reacción grupal mejor y volver a las bases. Cuando pasan estas cosas, debemos dejar de hacer cosas individuales y pensar más en el equipo.Johan Vásquez
Mantuvo su respaldo hacia Rangel. Johan entiende que el meta requiere de tiempo para afianzarse y rendir como lo que hoy mismo es dentro de la cancha, el portero titular de la selección mexicana.
Creo que hay que darle un poco de tiempo, no me gusta decir de una sola persona. No solamente es él, somos todos aquí, somos un equipo, somos una familia y no se trata solo de uno. Ni cuando ganamos ni cuando perdemos.Johan Vásquez
Para cerrar, Johan evitó encender las alarmas. El zaguero entiende que el equipo iba por el camino correcto dentro de la cancha y ahora buscará regresar a dicho sendero con el fin de avanzar en el proyecto de Rafael Márquez como técnico.
Creo que estábamos haciendo bastante bien las cosas, cosas que entrenamos, que nos salen de naturaleza y ya tenemos una base, nos estamos conociendo, los nuevos se están adaptando bastante bien. Estados Unidos es de los equipos que no perdonan.Johan Vásquez
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.