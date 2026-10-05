Johan Vásquez no busca responsables tras la contundente derrota de México ante Estados Unidos

Raúl Rangel fue el señalado como principal culpable de la derrota de la selección mexicana por 0-3 ante Estados Unidos. El portero de las Chivas regaló un par de tanto de manera inaudita, mismo que ciertamente marcaron el rumbo de la caída.

Pese a ello, al interior de la selección se ha optado por evitar colgar la etiqueta de culpa al portero nacional. El primero en salir en su defensa fue el capitán del 'Tri', Johan Vásquez, quien afirma que la caída fue responsabilidad de cada hombre con minutos sobre el césped, no solo el 'Tala'.

🗣️🇲🇽 ¡JOHAN VÁSQUEZ RESPALDÓ AL TALA RANGEL!



El capitán de la Selección Mexicana reconoció que el arquero cometió errores, pero dejó claro que la derrota ante Estados Unidos fue responsabilidad de todo el equipohttps://t.co/BxaaOf7MTd pic.twitter.com/nCHbTOzY3C — MedioTiempo (@mediotiempo) October 4, 2026

Hoy no voy a hablar de uno individual, fuimos todos los que fallamos, no se salva ninguno. Sí podemos mejorar en la reacción, una reacción grupal mejor y volver a las bases. Cuando pasan estas cosas, debemos dejar de hacer cosas individuales y pensar más en el equipo. Johan Vásquez

Mantuvo su respaldo hacia Rangel. Johan entiende que el meta requiere de tiempo para afianzarse y rendir como lo que hoy mismo es dentro de la cancha, el portero titular de la selección mexicana.

Creo que hay que darle un poco de tiempo, no me gusta decir de una sola persona. No solamente es él, somos todos aquí, somos un equipo, somos una familia y no se trata solo de uno. Ni cuando ganamos ni cuando perdemos. Johan Vásquez

United States v Mexico - International Friendly | Chris Coduto/GettyImages

Para cerrar, Johan evitó encender las alarmas. El zaguero entiende que el equipo iba por el camino correcto dentro de la cancha y ahora buscará regresar a dicho sendero con el fin de avanzar en el proyecto de Rafael Márquez como técnico.

Creo que estábamos haciendo bastante bien las cosas, cosas que entrenamos, que nos salen de naturaleza y ya tenemos una base, nos estamos conociendo, los nuevos se están adaptando bastante bien. Estados Unidos es de los equipos que no perdonan. Johan Vásquez