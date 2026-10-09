Johan Vásquez se encuentra en la mira de un gigante de Europa

Buenas nuevas para el fútbol mexicano y es que uno de los capitanes así como jugadores titulares base de la selección mexicana se encuentra en el radar del Atlético de Madrid de LaLiga según el diario AS.

JOHAN VÁSQUEZ ESTÁ EN EL RADAR DEL ATLÉTICO DE MADRID 👀🔴⚪️



👔 Mateu Alemany sigue de cerca la situación del mexicano, quien termina contrato con Genoa en 2028 🇲🇽📝 pic.twitter.com/on6maJBszo — AS México (@ASMexico) October 8, 2026

Se trata del defensor central del Genoa de Italia, Johan Vásquez, el mexicano es el capitán del club italiano y es uno de los que más gusta a la dirección deportiva rojiblanca para reforzar la zaga.

El exjugador del Club Universidad Nacional ha sido vinculado a varios clubes en los años recientes, pero el futbolista de 27 años se ha mantenido en el Genoa desde su llegada en el verano del 2021 (solo estuvo cedido en la temporada 2022/23 con el Cremonese que ascendió a Primera División mientras Genoa estaba en la Seria B).

El internacional tiene contrato hasta el 2028, es decir que, a final de la presente temporada solo tendrá un año de vigencia su contrato y con un valor en el mercado de 14 millones de euros la entidad italiana consideraría venderlo para sacarle un provecho económico.

Vásquez ha recibido interés de gigantes de Europa

Johan Vásquez es el capitán del Genoa y uno de los capitanes de la selección mexicana | Simone Arveda/GettyImages

Clubes como la Roma, la Juventus y el Eintracht Frankfurt y el propio Atlético de Madrid han pretendido los servicios de Vásquez, pero no pudo ser anteriormente.

En la presente temporada, el Genoa se está jugando nuevamente la permanencia en la Serie A, por lo que la caída abriría aún más la posibilidad de partida de un jugador de mucha experiencia y necesidad de crecimiento como el mexicano.

El cuadro de Diego Simeone tiene una defensa muy buena con Pubill, Le Normand, Cuti Romero y Hancko, aunque la dirección deportiva encabezada por Mateu Alemany maneja varios nombres de cara a futuros movimientos y el elemento del Genoa está en lista.

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