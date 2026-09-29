Jorge Jesus revela por qué dejó a Cristiano Ronaldo en el banco ante Noruega

La victoria de Portugal por 2-1 ante Noruega por la UEFA Nations League 2026/27 quedó marcada por una particularidad: Cristiano Ronaldo, que había comenzado desde el inicio en el triunfo frente a Gales, permaneció entre los suplentes durante los 90 minutos.

La decisión de Jorge Jesus llamó especialmente la atención por el contexto del encuentro. Ronaldo es el máximo goleador histórico del combinado y continúa siendo una de las principales referencias del equipo.

SE CALENTÓ TODO EN PORTUGAL 🔥



🇵🇹 Cristiano Ronaldo no sumó minutos por primera vez en Portugal desde 2008 tras ver el partido ante Noruega desde el banco de suplentes.



🗣️ CR7 elevó el tono contra Jorge Jesús, pero el DT de los lusos se defendió a nivel táctico.



⚽ Al final,… pic.twitter.com/YI6u0xEKiX — DSPORTS (@DSports) September 29, 2026

La explicación de Jorge Jesus

El seleccionador portugués aseguró que la suplencia no estuvo relacionada con una cuestión física. Según explicó, Cristiano estaba en condiciones de jugar y, de hecho, la intención inicial era darle aproximadamente media hora durante el complemento.

Sin embargo, la dinámica del partido hizo que finalmente descartara esa opción. Gonçalo Ramos, elegido para ocupar el lugar de centro delantero, tuvo una actuación destacada: marcó un gol que fue válido y también convirtió otro que posteriormente fue anulado. Para Jesus, sustituirlo en ese momento no respondía a las necesidades del equipo.

"Necesitaba un jugador de características diferentes", explicó el técnico, quien sostuvo que el encuentro exigía mantener otro perfil ofensivo para conservar el equilibrio y proteger el resultado.

Cristiano mostró su malestar

La situación no pasó inadvertida para Ronaldo. Durante el encuentro, el capitán portugués mostró su disconformidad con la decisión y, una vez finalizado el partido, se retiró directamente hacia los vestuarios sin participar junto a sus compañeros del saludo a los aficionados.

Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2 | DeFodi Images/GettyImages

Jorge Jesus reconoció que no advirtió el gesto en el momento y que se enteró posteriormente. El entrenador evitó sacar conclusiones sobre la reacción del delantero y señaló que será necesario hablar personalmente con él para conocer su postura.

¿Volverá ante Dinamarca?

La ausencia ante Noruega no implica, según el técnico, un cambio definitivo en el rol de Cristiano. Jesus dejó abierta la posibilidad de que vuelva a tener minutos en el próximo compromiso de Portugal frente a Dinamarca.