Jorge Sánchez da la cara tras la derrota de México ante Chile

La fecha FIFA para la selección mexicana fue un total desastre. De los cuatro juegos que enfrentó México, la escuadra de Rafael Márquez no fue capaz de ganar un solo partidos. Tras la derrota ante Chile, Jorge Sánchez ofreció declaraciones en la cuales, afirmó que es el tiempo de aprender de todos los errores del equipo.

"ES BUENO QUE PASEN ESTE TIPO DE COSAS" 🗣️🇲🇽⚽



Jorge Sánchez asegura que este tipo de momentos es de donde la selección debe aprender para seguir mejorando#ASClaroW #AquiPasa pic.twitter.com/ltf37UW52E — Claro Sports (@ClaroSports) October 7, 2026

Darnos cuenta de lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. Va a haber tiempo de analizar y, bueno, no sé si está bien lo que voy a decir, pero a veces es bueno que te pase este tipo de cosas para darte cuenta de lo que estás dejando de hacer y lo que estás haciendo bien. Yo creo que hay mucha personalidad dentro del equipo. Todos los jóvenes que mencionas son jugadores que ya están de titulares en sus clubes, en donde aprenden cosas cada día. Jorge Sánchez

Jorge afirmó que el equipo debe trabajar para sanar las heridas durante la fecha FIFA de noviembre ya partidos oficiales de Nations League.

Enfocados, mentalizados y, como dices, darle vuelta a la página porque ha sido una Fecha FIFA un poco complicada. Jorge Sánchez

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Francois Nel/GettyImages

Jorge cerró afirmando que es el tiempo de pasar de las críticas y centrarse en retomar el camino correcto en el plazo inmediato.

Lo único que tengo que decir es no bajar los brazos. Yo creo que como jugador me he caracterizado de esa parte, que a pesar de los momentos complicados sigo luchando, sigo peleando por mí mismo, solamente por mí. Ya lo demás es extra. Va a haber muchas críticas, va a ser cada día más exigente, pero de eso se trata el fútbol. Esta parte es lo bonito también del fútbol, que hay que aceptar tus críticas y también, cuando estás arriba, hay que valorarlo. Jorge Sánchez

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