Jorge Sánchez da la cara tras la derrota de México ante Chile
La fecha FIFA para la selección mexicana fue un total desastre. De los cuatro juegos que enfrentó México, la escuadra de Rafael Márquez no fue capaz de ganar un solo partidos. Tras la derrota ante Chile, Jorge Sánchez ofreció declaraciones en la cuales, afirmó que es el tiempo de aprender de todos los errores del equipo.
Darnos cuenta de lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. Va a haber tiempo de analizar y, bueno, no sé si está bien lo que voy a decir, pero a veces es bueno que te pase este tipo de cosas para darte cuenta de lo que estás dejando de hacer y lo que estás haciendo bien. Yo creo que hay mucha personalidad dentro del equipo. Todos los jóvenes que mencionas son jugadores que ya están de titulares en sus clubes, en donde aprenden cosas cada día.Jorge Sánchez
Jorge afirmó que el equipo debe trabajar para sanar las heridas durante la fecha FIFA de noviembre ya partidos oficiales de Nations League.
Enfocados, mentalizados y, como dices, darle vuelta a la página porque ha sido una Fecha FIFA un poco complicada.Jorge Sánchez
Jorge cerró afirmando que es el tiempo de pasar de las críticas y centrarse en retomar el camino correcto en el plazo inmediato.
Lo único que tengo que decir es no bajar los brazos. Yo creo que como jugador me he caracterizado de esa parte, que a pesar de los momentos complicados sigo luchando, sigo peleando por mí mismo, solamente por mí. Ya lo demás es extra. Va a haber muchas críticas, va a ser cada día más exigente, pero de eso se trata el fútbol. Esta parte es lo bonito también del fútbol, que hay que aceptar tus críticas y también, cuando estás arriba, hay que valorarlo.Jorge Sánchez
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.