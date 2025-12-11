Jorge Sánchez dolido luego de la caída de Cruz Azul en contra de Flamengo

Cruz Azul volvió a quedarse corto en el semestre y quedó eliminado de la Copa Intercontinental tras caer 2-1 ante Flamengo. Jorge Sánchez, autor del único gol celeste, habló tras el partido y reconoció el profundo pesar que dejó la derrota, especialmente por las expectativas con las que viajaron al torneo.

“Triste, veníamos con una ilusión muy grande de querer pasar a la siguiente ronda, al siguiente partido y levantar un trofeo y lamentablemente nos quedamos con muy poco. Tenemos que levantar la cara, seguir adelante y seguir luchando, porque se vienen cosas importantes”, expresó el lateral.

Sánchez confirmó que el grupo viajó con la convicción de avanzar y competir seriamente por el título. Sin embargo, la realidad terminó golpeando fuerte: el equipo no logró plasmar su mejor versión y se marchó sin lograr la meta planteada. Para el jugador, la eliminación duele no solo por el momento, sino por lo que representaba la competencia.

El defensa recordó que Cruz Azul había puesto un objetivo claro: superar la primera fase y dejar una mejor imagen internacional. “Llegamos con la meta de clasificar, era lo mínimo que queríamos conseguir, pero nos quedamos cortos”, lamentó Sánchez, subrayando que, pese al intento de reacción, no alcanzó para revertir la desventaja.

El lateral añadió que ahora corresponde al grupo recomponerse y mirar hacia adelante. Aseguró que el equipo tiene la obligación de trazar un plan sólido para el futuro inmediato, especialmente después de un semestre marcado por frustraciones continuas y múltiples eliminaciones. Su mensaje fue directo: levantar cabeza es el único camino.

El gol anotado por Sánchez dio esperanza momentánea a los celestes, pero fue insuficiente ante un Flamengo más contundente. El tanto, sin embargo, reafirmó la actitud del defensor, quien insiste en no bajar los brazos pese al complicado panorama.

El semestre de Cruz Azul ha sido especialmente duro: disputaron cuatro torneos y fallaron en los cuatro, acumulando caídas que han generado cuestionamientos internos y externos. Con este cierre de año, en La Noria ya se anticipa un mercado de invierno sumamente movido, con ajustes profundos en el plantel y decisiones clave en todas las líneas.