Jorge Sánchez podría abandonar a Cruz Azul y tener su revancha en Europa

Al Cruz Azul no le está yendo como esperaba en el mercado de fichajes del Clausura 2025, pues a pesar de tener una de las contrataciones más mediáticas al haber cerrado al mediocampista argentino Agustín Palavecino, se quedó sin otro refuerzo de renombre porque varios medios reportaron que el delantero colombiano Miguel Borja abandonó el país para irse a Colombia y luego arreglar su posible traspaso al Medio Oriente.

Eso se debió a que la directiva celeste se tardó mucho en liberar una plaza de No Formado en México, pues hasta ahora no ha podido arreglar la salida del mediocampista polaco Mateusz Bogusz, quien lleva desde el mes pasado con supuestas conversaciones para volver a la MLS de la mano del Houston Dynamo.



Mientras arreglan ese tema, ahora está sonando la posible salida de Jorge Sánchez, un elemento que es titular indiscutible en el esquema del técnico argentino Nicolás Larcamón, ya que tiene una oferta desde el Viejo Continente.



El periodista argentino César Luis Merlo, a través del diario Súper Deportivo, notificó que el PAOK Salónica de Grecia, club donde milita el delantero griego Giorgos Giakoumakis, ha dado inicio a las negociaciones para hacerse con el lateral derecho, discutiendo por ahora cuál sería el costo por la transferencia. La fuente añadió que el seleccionado nacional ve con buenos ojos tener una aventura más en el fútbol europeo.

Fue el 10 de agosto del 2022 cuando el entonces defensor del América firmó con el Ajax de Ámsterdam de los Países Bajos y tras un año, pasó a las filas del Porto de Portugal, hasta que en julio del 2024, Cruz Azul lo repatrió. Con los Hijos de los Dioses tuvo 26 apariciones entre todas las competencias, aportando tres anotaciones, mientras con los Dragones disputó 23 encuentros, levantando la Copa de Portugal.



El formado en Santos Laguna constantemente ha sido blanco de críticas por parte de la afición cementera, pero aún así ayudó al club a levantar la CONCACAF Copa de Campeones del 2025, además ha sido mundialista y medallista olímpico.