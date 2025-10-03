Jorge Sánchez quiere apretar mejorar llegar a al Mundial con México

El Mundial 2026 se ve cada vez más cerca. La Selección Mexicana partirá el torneo en condición de local por lo que se espera un rendimiento digno de su parte.

Así, varios nombres aprietan con el fin de ser tomados en cuenta por Javier Aguirre para la lista final. Uno de ellos y pese a ser de los más señalados por la afición, Jorge Sánchez. El lateral entiende que su trabajo en Cruz Azul le está abriendo la puerta de forma seria de cara al 2026.

Es de equipos grandes voltear a la banca y ver que tienes 4 o 5 tipos que te pueden cambiar un partido, que pueden ser titulares en cualquier otro club. A mí me ha tocado jugar y de pronto ser suplente, pero mi compromiso es muy grande por estar en la lista final del Mundial, quiero jugarlo todo para estar ahí, pero las decisiones recaen en los entrenadores. Jorge Sánchez

La reciente y muy grave lesión de Rodrigo Huescas abre más la puerta a que Jorge se cuele a la Copa del Mundo. A pesar de ello, el mexicano afirma lamentar la baja del mexicano de 22 años, a quien lejos de ver como su competidor, le valora como su compañeros.

A nadie le gusta lesionarse ni ver que un compañero se lesione. Cuando yo me he lesionado sé lo que se siente: las ganas de volver, de estar con tus compañeros… esperemos que sea algo tranquilo, porque yo no lo veo como competencia para mí. Es un compañero y todos estamos yendo de la misma mano y por el mismo canal. Jorge Sánchez

Si bien su paso por Europa no fue el deseado, el lateral derecho sigue siendo una pieza muy valorada en Selección Mexicana. Hoy mismo se entiende que es el número uno para Javier Aguirre en su sitio.