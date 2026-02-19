José Antonio Noriega asume su deuda con Monterrey

José Antonio Noriega habló sin rodeos sobre el presente de Monterrey y el peso que implica dirigir el proyecto deportivo de Rayados. El presidente dejó claro que la exigencia institucional no admite matices: el equipo está diseñado para conquistar títulos y cualquier resultado distinto queda corto ante la expectativa.

“Tenemos plantel para competir y ser campeones”, afirmó con firmeza, al tiempo que subrayó que el objetivo principal es levantar un trofeo. “No hemos ganado nada”, aceptó con autocrítica, reconociendo que, pese a la inversión y los nombres de peso incorporados en los últimos mercados, el balance final sigue siendo insuficiente.

El dirigente no esquivó la responsabilidad. Admitió que, aunque su gestión ha concretado fichajes de alto perfil y ha fortalecido la estructura deportiva, la realidad se mide en campeonatos. En Monterrey, explicó, no basta con clasificar a liguilla ni con protagonizar torneos; la meta es coronarse.

Durante la conferencia también se refirió a las declaraciones de Domenec Torrent, quien sugirió que en México no suelen respetarse procesos largos. El técnico catalán planteó la necesidad de tiempo para consolidar ideas y construir una identidad sólida dentro del equipo.

Noriega, sin confrontar directamente, dejó ver una postura distinta, aunque matizada. “No aplica, porque aquí lo que queremos es ganar no mañana, ayer. Entonces, ese discurso no va mucho con nuestra realidad. Pero también, en el fondo, tiene razón”. Con esa frase, marcó distancia y coincidencia al mismo tiempo.

El presidente deportivo explicó que Rayados vive bajo una presión permanente, impulsada por su afición, su inversión y su historia reciente. Por ello, cualquier proyecto debe ofrecer resultados inmediatos sin renunciar a una visión de mediano plazo que permita sostener el éxito.

En ese sentido, destacó que el plantel actual tiene calidad y profundidad suficientes para competir en todos los frentes. La autocrítica, aseguró, no implica desconfianza en el grupo, sino conciencia del reto que representa vestir la camiseta de Monterrey y responder a la exigencia.

Finalmente, Noriega reiteró que el discurso interno es claro: no hay excusas. Rayados debe traducir su potencial en títulos y cerrar la brecha entre expectativa y realidad. La exigencia es máxima y el margen de error, mínimo. En Monterrey, el campeonato no es aspiración, es obligación.