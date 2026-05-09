Desde el día que asumió se dejó entrever que Álvaro Arbeloa no iba a ser DT del Real Madrid por mucho tiempo. Si bien primero se creyó que era un interinato, posteriormente MARCA informó que hubo firma de contrato para extender su liderazgo más allá de junio en caso de cumplir con los objetivos pautados. De todas maneras, el paso de las semanas dejó al entrenador en una posición delicada. El vestuario perdió estabilidad y en Valdebebas comenzaron a ir y venir nombres de candidatos para ocupar el banco del Santiago Bernabéu.

En los últimos días tomó fuerza la alternativa que, pareciera, más le cierra a la dirigencia merengue. José Mourinho aparece como el principal apuntado para asumir el mando del equipo y las conversaciones avanzan de manera positiva. Según diversos medios españoles, el agente del portugués, Jorge Mendes, acercó nuevamente la posibilidad del regreso del DT y Florentino Pérez considera que el técnico del Benfica reúne el perfil indicado para ordenar un grupo que, esta temporada, dejó resultados lejos de la expectativa madridista.

Todavía no existe ninguna firma ni concreción de ningun acuerdo, aunque ambas partes ya conocen sus pretensiones. El entrenador portugués pretende autonomía deportiva, participación en decisiones relacionadas con el plantel y respaldo institucional para afrontar un vestuario complejo. También solicitó continuar junto a su actual grupo de trabajo.

Desde la cadena SER, Antón Meana expresó que "la noticia sería que no fuese el próximo entrenador del Real Madrid", dijo. Fabrizio Romano también informó que "Mourinho está muy interesado en regresar al club y siente que todavía quedaron asuntos inconclusos".

🚨 Real Madrid have started José Mourinho operation with direct contacts now taking place.



Benfica want Mou to stay at all costs but aware of Real talks ongoing; it depends on Madrid.



Up to Florentino Pérez: he will decide if Mourinho returns or not.



🎥 https://t.co/J6yTl9JBcd pic.twitter.com/9RZXCsVpXW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026

Otro detalle que alimentó todas estas versiones sobre su vuelta apareció post-conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Según AS, personas vinculadas al club filtraron información al actual técnico del Benfica sobre lo sucedido en Valdebebas. En Madrid no se lo tomaron a mal, ni mucho menos; de hecho, vieron con buenos ojos el interes del candidato a asumir el cargo de DT.

El Benfica, a su vez, ya trabaja en posibles alternativas para reemplazar al entrenador luso y Ruben Amorim aparece entre candidatos. La salida de Mourinho rondaría los tres millones de euros, que es una cifra asumible para la dirigencia madridista.

Después de los regresos de Zidane y Ancelotti que dieron buenos frutos, en el Bernabéu entienden que otro retorno puede convertirse en la vía indicada para recuperar autoridad dentro del plantel y reconstruir un proyecto que atraviesa uno de sus momentos de mayor desgaste de los últimos años.