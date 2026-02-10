José Paradela busca implantar una nueva marca dentro de Cruz Azul

José Paradela comienza a escribir su nombre con letras propias en la historia reciente de Cruz Azul. El mediocampista argentino atraviesa el mejor momento desde su llegada y ya figura en registros que solo pertenecen a referentes del club. Su impacto ofensivo ha sido inmediato, decisivo y sostenido jornada tras jornada.

Paradela se convirtió en el primer jugador de Cruz Azul desde Jonathan Rodríguez en marcar gol en al menos cuatro partidos consecutivos en todas las competiciones. Un registro que no solo habla de su buen momento individual, sino también de la confianza que ha ganado dentro del sistema celeste y del protagonismo que hoy tiene en el ataque.

El siguiente objetivo del argentino es claro: igualar los cinco encuentros consecutivos con gol que firmó el 'Cabecita' Rodríguez durante su etapa más dominante con la "Máquina". Alcanzar esa cifra lo colocaría en un escalón aún más selecto y confirmaría que su rendimiento no es circunstancial, sino producto de regularidad.

Por delante, la historia impone retos mayores. En el listado aparecen figuras que marcaron época en Cruz Azul, como Carlos Hermosillo, que lidera el ranking con siete partidos consecutivos anotando, una cifra que se mantiene intacta como el estándar máximo de consistencia goleadora en la institución.

Un escalón más abajo aparecen nombres de peso como Juan Francisco Palencia y Sebastián Abreu, ambos con seis juegos consecutivos encontrando portería. Referentes ofensivos que dejaron huella en diferentes etapas del club y que hoy sirven como parámetro para medir la dimensión del momento que vive Paradela.

FBL-MEX-CRUZ AZUL-QUERETARO | VICTOR CRUZ/GettyImages

Más allá de los números históricos, el argentino empieza a justificar la fuerte inversión que Cruz Azul realizó para ficharlo. Paradela fue uno de los movimientos más costosos del club en su mercado reciente y, tras un periodo de adaptación, comienza a reflejar en la cancha el valor que la directiva depositó en él.

Su influencia no se limita al gol. Paradela aporta dinámica, llegada desde segunda línea y lectura táctica para ocupar espacios clave. Esa versatilidad le ha permitido ser constante en el once titular y transformarse en un futbolista que desequilibra partidos cerrados, algo que Cruz Azul había extrañado en torneos anteriores.

Con el torneo avanzando, Paradela no solo persigue récords individuales, sino que se consolida como una pieza central en las aspiraciones del equipo. Si mantiene este ritmo, su nombre quedará ligado no solo a estadísticas históricas, sino a una etapa en la que Cruz Azul encontró en él a un futbolista diferencial.