Joselu queda libre y evalúa su regreso a Europa

El delantero español Joselu Mato finalizó su vínculo con Al-Gharafa al cierre de la temporada y quedó en condición de agente libre. A los 35 años, su situación vuelve a captar atención en el mercado y habría varios clubes interesados en incorporarlo de cara al próximo ciclo.

Su rendimiento en Qatar, junto con la experiencia que tiene acumulada en grandísimas competiciones, lo ubican como una alternativa valorada para equipos que buscan un perfil de referencia en el área. Durante su etapa en el fútbol qatarí mantuvo regularidad y aportó goles, lo que refuerza su vigencia.

Su paso por el Real Madrid en la campaña 2023/24 elevó su exposición internacional ya que fue parte del plantel campeón de la Champions League y pudo fortalecer su reconocimiento fuera de España.

Tal es así que, tras conocerse la decisión de irse de Qatar, varios clubes del fútbol europeo iniciaron contactos o evalúan su fichaje ante la posibilidad de sumar un delantero con recorrido y capacidad para resolver dentro del área.

Exclusiva. Joselu finaliza su contrato con el Al-Gharafa SC al final de esta temporada y ahora es agente libre, listo para una nueva aventura.



El delantero español de 35 años, que hizo historia en el Real Madrid al conquistar una histórica Champions durante la temporada 23/24,… pic.twitter.com/S1XWCQ1d6z — Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 28, 2026

En una entrevista concedida en diciembre de 2025 al medio español As, el propio futbolista explicó los motivos que lo llevaron a Qatar en un buen momento de su carrera. Señaló que priorizó estabilidad y una oportunidad, a la vez que remarcó que su paso por el Merengue cambió su exposición mediática y su vida cotidiana, dándole un reconocimiento constante por parte de los aficionados.

También destacó la importancia del rol del delantero de área en el fútbol actual y defendió ese perfil como una herramienta útil para abrir partidos y fijar defensas. En esa línea, sostuvo que su función permitió potenciar a compañeros en el Madrid y que ese tipo de jugador mantiene vigencia.

Con el contrato ya finalizado, ahora le toca al delantero afrontar las próximas semanas para definir su futuro. Sobre la mesa aparecen distintas propuestas y será el propio futbolista quien decida el próximo destino. Por ahora, todo indica que su carrera continuará en Europa.