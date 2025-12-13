Joshua Zirkzee toma una decisión sobre su salida del Manchester United

Según informes, Joshua Zirzkee no tiene interés en dejar el Manchester United en enero y, en cambio, quiere luchar por tener más minutos de regularidad en Old Trafford.

El holandés solo había jugado 82 minutos de la Premier League antes de finales de noviembre, pero tuvo la oportunidad de brillar cuando Benjamin Šeško se lesionó en el empate 2-2 del United contra el Tottenham Hotspur.

Tras jugar 90 minutos contra el Everton, Zirkzee marcó en la remontada del United por 2-1 sobre el Crystal Palace en Selhurst Park, antes de ser convocado por tercer partido consecutivo contra el West Ham United, que se encontraba en apuros.

El regreso de Matheus Cunha tras su baja forzosa relegó a Zirkzee al banquillo durante la contundente victoria del lunes sobre el Wolverhampton Wanderers. Sin embargo, podrían surgir nuevas oportunidades de titular, ya que los Red Devils se preparan para perder a Bryan Mbeumo y Amad Diallo por la Copa Africana de Naciones. Estas salidas podrían dejar a Cunha en un segundo plano y a Zirkzee como titular en ataque, mientras que Šeško continúa recuperándose.

Zirkzee marcó para el United en Crystal Palace | Zohaib Alam - MUFC/GettyImages

En medio de vínculos con el Roma, el equipo de la Serie A, Sky Sports News informa que Zirkzee no está buscando regresar a Italia, donde llamó por primera vez la atención del United después de un año impresionante en Bolonia.

En cambio, Zirkzee se centra en integrarse más a menudo en los planes de Ruben Amorim, aunque su falta de minutos regulares desde su llegada en el verano de 2024 podría haberle costado un puesto en la selección neerlandesa para el próximo Mundial 2026.

En total, Zirkzee ha jugado 58 partidos con el United en todas las competiciones desde su traspaso por 36,5 millones de libras, pero solo ha marcado ocho goles en ese periodo. Además, ha disputado 2610 minutos de juego, el equivalente a tan solo 29 partidos completos.

Baleba, objetivo del Manchester United, habla sobre las especulaciones

Carlos Baleba sigue siendo un objetivo para el Manchester United | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Si bien se ha hablado de la posible salida de Zirzkee y su compañero de equipo Kobbie Mainoo en enero, ha habido mayor especulación sobre posibles incorporaciones al United, particularmente en el mediocampo central, donde una lesión de Bruno Fernandes o Casemiro dejaría al club sin personal.

Carlos Baleba, del Brighton & Hove Albion, es uno de los varios presuntos objetivos, y el United ha estado realizando indagaciones para fichar al jugador de 21 años de edad este verano. Finalmente, la valoración de 100 millones de libras del Brighton frustró cualquier posibilidad de un acuerdo, aunque no es descabellado que los 13 veces campeones de la Premier League reaviven su interés cuando se abra el mercado de fichajes de verano.

Mientras tanto, Baleba ha roto su silencio, admitiendo que se ha presionado para seguir rindiendo al máximo nivel posible.

“No creo que me haya afectado”, declaró Baleba a Sky Sports News cuando se le preguntó si el interés del United le había molestado. “Pero tenía mucha presión. Cuando empecé la temporada, quería tener el mismo rendimiento que la temporada pasada”.

“Todos los días intento esforzarme y recuperar mi nivel. ¿Me presioné demasiado? Sí, creo que sí, pero creo que es bueno”.

