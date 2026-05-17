Josko Gvardiol fue ofrecido al Real Madrid

El proceso de rearmado del Real Madrid es una realidad y los nombres de posibles incorporaciones a la plantilla empiezan a aparecer. En las últimas horas, el Diario AS informó que Josko Gvardiol, del Manchester City, fue ofrecido a la Casa Blanca.

Gvardiol no tuvo una gran temporada por culpa de una lesión en la tibia que lo tuvo a maltraer, incluso pasando por el quirófano en enero. Su presencia en el Mundial 2026 con Croacia es una incógnita que el seleccionador Zlatko Dalic tiene que resolver en las próximas semanas, ya que si bien quiere contar con él es cierto que su rodaje no es el idóneo.

En total, en la campaña que el City estará cerrando en las próximas semanas, jugó 17 de los 36 partidos posibles de Premier League, con dos goles e igual cantidad de asistencias. En la UEFA Champions League jugó cinco sobre 10 posibles y solamente aportó dos pases gol. En la EFL Cup, que lo tuvo al equipo de Guardiola como campeón, disputó dos de seis, mientras que en la FA Cup, donde también se consagraron, no jugó ningún partido.

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Real Madrid ya había estado interesado en Gvardiol, cuando este vestía la camiseta del RB Leipzig del fútbol alemán. En ese entonces, el City se adelantó con una aplastante oferta de 90 millones de euros y se lo quedó de inmediato en verano del 2023. Ahora, se especula con que podría salir por 70 u 80 millones del equipo mancuniano.

Lo cierto es que el Merengue está urgido de reforzar la defensa y este es tan solo uno de los nombres que irán apareciendo con el correr de las semanas, a la espera de que se confirme oficialmente la llegada de José Mourinho como nuevo entrenador, que seguramente traerá consigo varios pedidos a la directiva.