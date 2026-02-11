Juan Brunetta se muestra desolado tras el juego entre Tigres y el Forge FC

Juan Brunetta atraviesa el momento más complicado desde su llegada a Tigres. El mediocampista argentino, llamado a ser un futbolista determinante en la generación ofensiva, hoy vive un presente marcado por la presión, la crítica y un evidente desgaste emocional que quedó expuesto en el último compromiso internacional.

Las cosas no le están saliendo dentro del campo. Lejos de aquella versión desequilibrante y decisiva que mostró en su etapa anterior, Brunetta ha tenido dificultades para marcar diferencias. Sus decisiones en el último tercio y su influencia en el juego han sido cuestionadas, tanto por analistas como por la propia afición universitaria.

SE FUE FRUSTRADO 😳



Juan Brunetta fue sustituido en el segundo tiempo y salió muy molesto del campo. Después rompió en llanto en la banca de Tigres.



📹@RickyOlivaresV pic.twitter.com/Rj22e883TJ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 11, 2026

La exigencia en el entorno felino es máxima. En el Volcán no hay margen amplio para los procesos cuando se trata de jugadores que llegaron con etiqueta de refuerzo estelar. Brunetta ha recibido fuertes recriminaciones desde la grada en recientes encuentros, reflejo de una impaciencia que crece conforme avanzan las jornadas.

El episodio más duro se vivió en el duelo de CONCACAF frente al Forge. Sustituido en el segundo tiempo, el argentino abandonó el terreno visiblemente molesto. Minutos después, ya en el banquillo, no pudo contener la emoción y rompió en llanto, evidenciando el peso que carga en este tramo de la temporada.

Juan Brunetta fue sustituido en el segundo tiempo y salió muy molesto del campo. Después rompió en llanto en la banca de Tigres, se evidencio tras el encuentro en múltiples videos. La escena dio la vuelta en redes sociales y encendió el debate sobre el momento anímico que vive el futbolista.

Tigres UANL v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Más allá del resultado, la imagen de Brunetta llorando refleja a un jugador frustrado. No se trata únicamente de una mala noche, sino de una acumulación de partidos donde la confianza parece haber disminuido. El talento está, pero la ejecución no ha acompañado su intención.

En este contexto, la figura de Guido Pizarro será clave. El técnico no solo deberá recuperar al mediocampista en lo deportivo, encontrándole el rol ideal dentro del esquema, sino también en lo emocional. La gestión del vestidor será determinante para que el argentino vuelva a sentirse importante.

Tigres compite en dos frentes y necesita a todos sus elementos en plenitud. Si Brunetta logra superar este bache, podría transformarlo en un punto de inflexión. De lo contrario, el ruido externo seguirá creciendo en un club donde la exigencia nunca descansa.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX