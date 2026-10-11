¿Juega Haaland en el Manchester City vs Liverpool?

Si bien la Premier League ya está de regreso, algunos jugadores todavía necesitan unos días de descanso luego de un intenso parón internacional de tres semanas. Erling Haaland no es el caso. El delantero del Manchester City tuvo un pequeño percance en su último partido con Noruega, cuando abandonó el partido ante Portugal con dificultades para caminar. Sin embargo, Enzo Maresca confirmó que estará disponible para enfrentar al Liverpool este domingo en Anfield.

El noruego disputó cuatro encuentros con su selección en la Nations League. Completó los 90 minutos en los primeros tres partidos, en los que convirtió dos goles contra Dinamarca y uno a Portugal. En el último compromiso contra los portugueses, que terminó con una derrota por 2-1, pidió el cambio a los 67 minutos y se retiró rengueando.

El DT nórdico, Stale Solbakken, explicó en conferencia que el delantero necesitaba descansar debido a la acumulación de minutos. De hecho, el cuerpo técnico había previsto sustituirlo alrededor de la hora de juego, por lo que su salida no estuvo relacionada con una lesión.

¿Haaland va a jugar contra el Liverpool?

El noruego está recuperado y disponible para el clásico moderno entre los Citizens y los Reds. Así lo confirmó Enzo Maresca durante la conferencia de prensa del viernes, cuando explicó que el futbolista aprovechó unos días libres para recuperarse del desgaste acumulado. "Está bien. Fue a Marbella, tuvo dos o tres días libres, jugó al golf e hizo recuperación. Está listo para Anfield", aseguró.

La noticia es un alivio para los de Manchester, que llegan al encuentro como líderes de la Premier con 15 puntos, producto de cinco victorias consecutivas, incluído el clásico contra el Manchester United. Haaland es una de las figuras de este comienzo de temporada, con siete goles en seis partidos de todas las competiciones.