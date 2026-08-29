El Atlético de Madrid se prepara para visitar Nervión este sábado, aunque toda la atención gira en torno a la novela de Julián Álvarez: el argentino no se entrenó a lo largo de la semana y la situación parece cada vez más irreversible. El internacional no viajó a Sevilla para el partido.

El Atleti dio a conocer su alineación para el duelo ante el Sevilla y el delantero argentino no se encuentra ni en el banco de suplentes. Este mismo sábado, el periodista David Ornstein aseguró que el delantero argentino rechazó la oferta para sumarse al Arsenal, por lo que todo apunta a que se quedará con los Colchoneros.

Lo que dijo Simeone sobre Julián Álvarez previo al partido

En rueda de prensa, Diego Simeone habló sobre el tema: "Entiendo que todas las preguntas irán por Julián, desde el club fueron muy contundentes con lo que va a suceder. Espero desde lo deportivo ayudarlo a seguir siendo lo importante que sigue siendo para nosotros. Me centro en el Sevilla, donde no va a poder estar ante un rival que viene de ganar los dos partidos".

"Entiendo la pregunta y la repregunta, pero creo haber explicado ya mis sentimientos. Cuando vuelva a entrenar haré todo lo posible para que se sienta tan importante como ha sido siempre", señaló dejándole la puerta abirta a su reincorporación al plantel. Cabe destacar que el argentino se ausentó dos días y en otro entrenó a contraturno. "En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud", cerró.

Atletico De Madrid Training Session And Press Conference - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El Colchonero tiene un empate y una victoria en esta edición de LaLiga y buscará en el Ramón Sánchez Pizjuán poder sumar de a tres para afianzarse en la pelea, algo crucial en un momento de la temporada en el que está todo bastante igualado y se empieza a definiri quien luchará por cada objetivo.

Además, a partir del 9 de septiembre afrontará la etapa de liga de la UEFA Champions League, donde hará su estreno en Anfield frente al Liverpool. Luego jugará contra el Manchester United en condición de local y visitará al Stuttgart en la tercera jornada. En la cuarta llegará el turno del Bayern Múnich en el Metropolitano, mientras que en la quinta jugará ante el sorprendente Viking en Madrid. Cerrará la etapa de liga enfrentándose al PSV y Bodo/Glimt, ambos de visitante, y el Fenerbahce, de local.