Llegó el día en el que Madrid se paraliza: el Real recibe al Atlético en el Bernabéu en el marco de la jornada 29 de LaLiga, con ambos envalentonados por sus respectivas clasificaciones a cuartos de final de la UEFA Champions League y con la necesidad Merengue de sumar para no perderle el rastro al FC Barcelona.

Uno de los grandes interrogantes es la presencia de Kylian Mbappé, y si bien sabremos de manera contundente si juega o no cuando el Real Madrid publique su alineación inicial, el propio Álvaro Arbeloa confirmó en rueda de prensa este sábado que el francés está al 100% y jugará, sin aclarar cuánto tiempo y si será desde la partida.

"Ya dije que cuando volviera, estaría al 100%. En Manchester demostró que está muy bien y sus sensaciones son lo más importante. Máxima confianza y garantías, como ilusión por tenerle de vuelta. Está al 100%", señaló el entrenador del Merengue.

Real Madrid Training Session | David S. Bustamante/GettyImages

En la campaña actual de LaLiga disputó 23 de los 28 partidos posibles del Real Madrid y se ha consolidado como una gran figura con 23 goles y cuatro asistencias, subiendo a lo más alto de la tabla de goleadores por sobre Vedat Muriqi (RCD Mallorca, 18 tantos) y Lamine Yamal (FC Barcelona, 14 goles).

En cuanto a la tabla, el Real Madrid está segundo del FC Barcelona a cuatro puntos, por lo que si los de Hansi Flick tropiezan frente al Rayo Vallecano el Merengue tendrá una posibilidad de oro de recortarle la ventaja a un punto.

En la UEFA Champions League, competencia que buscará ganar por primera vez en su carrera, lleva un andar monstruoso: metió 13 goles en 9 partidos y también es el máximo artillero de la competencia en su actual campaña, que encuentra a su equipo entre los mejores ocho y que tendrá al temible Bayern Múnich en frente en la serie de cuartos de final.