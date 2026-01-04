¿Juega hoy Kylian Mbappé el partido que enfrenta al Real Madrid y al Real Betis?

El Real Madrid inicia el año 2026 con una ausencia de peso. Kylian Mbappé no jugará esta tarde ante el Real Betis, en el que será el primer partido del nuevo año para el conjunto blanco. El duelo, correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga, se disputará dentro de un par de horas, a las 16:15 (hora española), y lo hará sin la gran estrella francesa sobre el césped.

Las dudas en torno a Mbappé se han mantenido hasta el último momento, pero finalmente han quedado despejadas. El delantero sufre un esguince en la rodilla izquierda, una lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante al menos dos o tres semanas más. Aunque su evolución es positiva, el cuerpo médico del Real Madrid y el propio jugador han decidido no asumir riesgos innecesarios en este inicio de año.

La confirmación oficial llegó esta misma mañana, cuando el club blanco publicó la convocatoria en sus redes sociales. En la lista de Xabi Alonso no aparece el nombre de Mbappé, dejando claro que el francés no está todavía en condiciones de competir y que su regreso se producirá, como mínimo, a finales de enero si se cumplen los plazos previstos.

Se trata de una baja sensible para el Real Madrid, especialmente en un partido exigente ante un Betis que siempre plantea dificultades. Mbappé había sido uno de los nombres propios del tramo final de 2025 y su ausencia obliga al técnico tolosarra a buscar alternativas en ataque, redistribuyendo responsabilidades ofensivas en un calendario que no da tregua.

Desde el club insisten en la que la clave será la prudencia. La prioridad es que Mbappé regrese en plenas condiciones y evitar recaídas que puedan alargar su ausencia. El objetivo está claro: llegar fuerte al tramo decisivo de la temporada.