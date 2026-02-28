¿Juega hoy Lamine Yamal el partido que enfrenta al Barcelona y al Villarreal?

El FC Barcelona se juega mucho esta tarde (16:15) ante el Villarreal CF. Con el Real Madrid a solo un punto, el equipo azulgrana no tiene margen de error si quiere mantener el liderato y sostener el pulso por el campeonato. En ese contexto, la gran pregunta es inevitable: ¿debe jugar Lamine Yamal?

El joven extremo, convertido ya en referencia ofensiva indiscutible, acumula una carga de minutos muy elevada en las últimas semanas. A su impacto constante en el uno contra uno se suma un calendario exigente que no ha dado tregua. Además, el futbolista atraviesa el mes del Ramadán, una circunstancia que condiciona la recuperación y la gestión física, especialmente en partidos de alta intensidad.

Sin embargo, en el banquillo azulgrana manda Hansi Flick, y el técnico alemán es consciente de que este tramo final no admite demasiadas concesiones. El Barça necesita desequilibrio, profundidad y colmillo en los últimos metros, y Lamine representa todo eso. Su simple presencia obliga al rival a bascular y genera espacios para los interiores.

Fc Barcelona Training Session - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En ese sentido, la buena noticia es que Pedri está preparado para partir de inicio tras su reciente recuperación. Su capacidad para gobernar el ritmo puede aliviar la dependencia del extremo y repartir responsabilidades en la creación. Más aún teniendo en cuenta la reciente lesión de Frenkie de Jong, cuya ausencia reduce alternativas en la sala de máquinas.

La decisión final dependerá del parte físico y de las sensaciones en las horas previas. Flick podría optar por un inicio con Lamine para encarrilar el choque y, si el marcador acompaña, dosificarle en la segunda mitad. Porque hoy no solo hay tres puntos en juego: hay una declaración de intenciones en la lucha por el título. Y en ese escenario, renunciar a tu mayor argumento ofensivo es un riesgo que quizá el Barça no puede permitirse.