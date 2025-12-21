¿Juega hoy Pedri el partido que enfrenta al Barcelona y al Villarreal?

El FC Barcelona afronta esta tarde una de esas citas marcadas en rojo en el calendario. Visita al Villarreal en el Estadio de la Cerámica con un objetivo claro: ganar y afianzar su posición en el liderato. No es un partido más.

Por contexto, por rival y por todo lo que rodea a un duelo que hace apenas unos meses llegó a sonar con fuerza como candidato a disputarse en Miami, dentro del plan de LaLiga para exportar su producto al extranjero. Finalmente, el fútbol —y la lógica— han querido que este choque se juegue donde pertenece: en España y ante una afición que siempre convierte este estadio en un escenario exigente

En lo deportivo, una de las grandes incógnitas de la previa era la presencia de Pedri. El centrocampista canario arrastra molestias en el sóleo y, pese a que su evolución ha sido positiva, el cuerpo técnico y los servicios médicos del club han decidido no asumir riesgos innecesarios. Pedri no jugará ante el Villarreal y causará baja con el objetivo de estar al cien por cien para el próximo compromiso liguero frente al Espanyol.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



El jugador del primer equipo 𝗣𝗲𝗱𝗿𝗼 𝗚𝗼𝗻𝘇𝗮́𝗹𝗲𝘇, 𝗣𝗲𝗱𝗿𝗶, es baja para el partido contra el Villarreal CF por precaución, debido a unas leves molestias musculares.



Se espera que el jugador esté disponible para el próximo partido… pic.twitter.com/F1GL2UgIgq — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 20, 2025

La decisión no es menor. En el Barça existe la convicción de que forzar hoy a Pedri podría tener consecuencias graves. Los médicos consideran que, si disputara este partido, el riesgo de una rotura muscular sería elevado, lo que le obligaría a estar varias semanas apartado de los terrenos de juego. En un tramo decisivo de la temporada, el club prefiere pensar a medio plazo y proteger a uno de sus futbolistas más diferenciales.

Sin Pedri, el centro del campo azulgrana presentará un doble pivote formado, en principio, por Frenkie de Jong y Eric García. Una apuesta que busca equilibrio, control del balón y salida limpia desde atrás para contrarrestar la presión de un Villarreal siempre incómodo en casa.

El Barça sabe que una victoria en la Cerámica sería un golpe de autoridad. Mantener el liderato pasa por superar noches como esta, en estadios complicados y sin algunas de sus piezas clave. Hoy, más que nunca, se trata de ganar… y de hacerlo con cabeza.