LaLiga está de regreso tras el parón internacional y tendrá en esta jornada un duelo imperdible: el Atlético de Madrid recibirá al FC Barcelona. Con los seleccionados ya de regreso, estos dos equipos darán una gran batalla en el Metropolitano, en la previa de lo que será la serie de cuartos de final de la UEFA Champions League entre ambos.

En este marco, ambos deben cuidar futbolistas para los dos compromisos claves por competencia continental, y una de las figuras que no dirá presente este sábado será Jan Oblak. Según trascendió, el esloveno será preservado para la serie de UCL y su lugar en la portería colchonera para el duelo liguero será ocupada por Juan Musso.

“Todos van evolucionado de la mejor manera. El lunes, Jan ya empezará con el grupo (este viernes ya se entrenó con sus compañeros en la portería), ya trabajó, se sintió mejor, así que eso son buenas sensaciones”, anticipó Diego Simeone en la conferencia de prensa de este viernes.

Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

"Mendoza estará el lunes. Pablo (Barrios) viene trabajando bien. Marc (Pubill) igual. Nos van a ir ayudando todos", agregó el Cholo sobre otros futbolistas con problemas físicos.

El Colchonero está cuarto en LaLiga y necesita ganar para arrebatarle el tercer puesto al Villarreal, cosa de no complicar sus chances de meterse en la próxima edición de la UEFA Champions League, que en esta campaña lo tiene entre los ocho mejores. En la Copa del Rey es finalista y se medirá ante la Real Sociedad en La Cartuja en las próximas semanas.

El FC Barcelona es el líder de LaLiga y buscará tres puntos valiosos para no darle la chance al Real Madrid de darle batalla camino al bicampeonato. Además, este encuentro le servirá a Hansi Flick para probar y ver patrones de juego pensando en la serie ante el equipo del Cholo, que justamente arrancará la semana próxima con la ida en el Spotify Camp Nou.