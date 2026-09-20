¿Juega Julián Álvarez hoy con el Atlético de Madrid vs Real Madrid en LaLiga?

El Atlético de Madrid tiene este domingo una nueva cita con la historia: recibirá al Real Madrid en el Metropolitano por la séptima jornada de LaLiga, en lo que será un nuevo capítulo del derbi de la capital española.

De cara a este encuentro, el Cholo Simeone no ha confirmado el equipo y una de las dudas radica, justamente, en la presencia del internacional argentino: “Nos va a acompañar. Después decidiremos si empieza de inicio o sale durante el partido”, señaló el entrenador en la rueda de prensa previa al partido. Su presencia la tendremos confirmada una vez salga la planilla oficial.

El delantero viene arrastrando algunos problemas físicos, que se suman a la novela no del todo terminada con la afición del Colchonero. En caso de que vaya desde el inicio, sería la primera vez en condición de local desde su trunco fichaje por el FC Barcelona.

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Cabe destacar que enfrentar al Real Madrid es algo que le sienta bien a Julián: en la temporada pasada, en el primer partido entre ambos por LaLiga, anotó un doblete en la victoria 5-2 del Colchonero en el Metropolitano, y un rendimiento similar podría empezar a enderezar el rumbo con la gente albirroja.

Desde su fichaje en agosto de 2024, Julián Álvarez lleva 109 partidos con la camiseta del Atlético, con 49 goles y 18 asistencias en su planilla personal. Lamentablemente para él, todavía no ha ganado títulos en dicha institución.

Simeone palpitó el derbi

Real Sociedad v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

“Las características de cada uno de los equipos. Ellos tendrán mejor transición que la nuestra, más vertical... Son chicos potentes, fuertes, juegan con esa situación. Nosotros tenemos que interpretar de la mejor manera el partido para que las pérdidas no se sientas más cómodos en las transiciones tan rápidas que tienen”, analizó Diego Pablo.

“No soy de dar consejos. Normal la presión en los nuevos. Por la ilusión que genera un partido así y calma. Calma. El fútbol es tranquilidad. Los chicos tienen talento. Y hay una palabra que lo define todo: seguridad”, concluyó.

