¿Juega Lamine Yamal el partido del FC Barcelona ante el Sevilla?

El FC Barcelona afronta un compromiso importante en LaLiga frente al Sevilla FC, pero con la mirada también puesta en la UEFA Champions League. El técnico Hansi Flick planea introducir varias rotaciones en el equipo titular con el objetivo de gestionar el desgaste físico de sus jugadores antes del trascendental duelo europeo ante el Newcastle United.

El conjunto azulgrana busca mantenerse en lo más alto del campeonato español, pero el calendario obliga a administrar esfuerzos. Por esa razón, el entrenador alemán evalúa cambios en distintas líneas del equipo para llegar con la plantilla en las mejores condiciones al compromiso continental.

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La gran duda: Lamine Yamal

La principal incógnita del partido pasa por la presencia de Lamine Yamal. El joven atacante ha sido decisivo en los últimos encuentros del Barça, marcando goles clave y aportando desequilibrio en el frente ofensivo.

Sin embargo, Flick dejó abierta la posibilidad de darle descanso para que llegue en plenitud al choque europeo. “Veremos si descansa”, señaló el entrenador en conferencia de prensa, alimentando la duda sobre su participación ante el Sevilla.

Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

La decisión también está vinculada a que el extremo se ausentó algunos días de los entrenamientos debido a una enfermedad reciente. El cuerpo técnico prefiere evitar riesgos y asegurarse de que esté al cien por ciento para el enfrentamiento frente al Newcastle.

Mientras tanto, en el ataque podrían aparecer otras variantes. Ferran Torres tiene opciones de regresar al once como delantero centro pese a su racha de nueve partidos sin marcar, mientras que Marcus Rashford podría ingresar en el frente ofensivo, lo que implicaría la salida de Raphinha del equipo titular.

Con estas posibles modificaciones, el Barcelona intentará sostener su liderazgo en LaLiga sin perder de vista el desafío que se avecina en Europa. La última palabra sobre el once inicial, y especialmente sobre la presencia de Lamine Yamal, se conocerá recién minutos antes del partido.