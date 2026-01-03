¿Juega Lamine Yamal esta noche el derbi catalán vs Espanyol?

El gran foco informativo del derbi catalán de esta noche apunta directamente a un nombre propio: Lamine Yamal. El joven talento del FC Barcelona ha sido duda hasta última hora, pero todo indica que sí jugará —y además será titular— en el duelo frente al Espanyol, correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga, que se disputará a partir de las 21.00 horas en el RCDE Stadium.

La incertidumbre se instaló en el entorno azulgrana el pasado jueves 1 de enero, cuando Lamine no pudo entrenarse con el resto del grupo debido a un malestar general. Su ausencia en la penúltima sesión antes del derbi encendió las alarmas, sobre todo teniendo en cuenta la importancia del partido y el peso que el canterano ha adquirido en los planes de Hansi Flick. Desde el club, eso sí, siempre se transmitió calma y se descartó cualquier lesión relevante.

Las dudas comenzaron a disiparse ayer viernes, día 2, cuando Lamine Yamal se entrenó con total normalidad junto a sus compañeros en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El jugador respondió bien, completó la sesión sin problemas y dejó buenas sensaciones al cuerpo técnico, que siempre tuvo claro que no forzaría si existía el más mínimo riesgo.

La confirmación definitiva ha llegado esta misma mañana, cuando el FC Barcelona ha hecho pública la convocatoria oficial para el derbi. El nombre de Lamine Yamal aparece en la lista, lo que confirma que está plenamente disponible. Más aún: todo apunta a que será de la partida desde el once inicial, dada su importancia en el sistema ofensivo y su capacidad para marcar diferencias en partidos de alta tensión.

Para el Barça, contar con Lamine es una noticia clave. En un estadio exigente y ante un Espanyol que vive el derbi como una final, la calidad, el desborde y la personalidad del joven extremo pueden ser determinantes. Flick lo sabe, el vestuario lo sabe y la afición también.

Salvo giro inesperado, Lamine Yamal jugará esta noche. El derbi ya está aquí… y el Barça recupera a una de sus grandes armas.