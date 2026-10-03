¿Juega Lionel Messi hoy en Argentina vs Burkina Faso?

Lionel Messi ya está en Argentina para su despedida con la Selección. Su llegada anticipada al país abrió la especulación sobre una posible aparición este sábado contra Burkina Faso en el Estadio Monumental. Sin embargo, el plan previsto no cambió y el capitán no jugará el segundo amistoso de la Albiceleste en esta ventana internacional.

El futbolista arribó este viernes junto a su familia, pese a que inicialmente se esperaba que llegara luego del encuentro del sábado. Lionel Scaloni había hablado sobre la situación antes del triunfo por 4-0 contra Bolivia y había dejado abierta una pequeña posibilidad. "Leo viene el fin de semana, después del partido del sábado 3, pero si quiere venir a jugar el 3 puede. En principio, viene después de ese partido, llegaría el domingo", dijo.

La ausencia del rosarino responde a una decisión planificada junto a Lionel Scaloni y la Asociación del Fútbol Argentino. El capitán fue incluido en la convocatoria con la intención de participar únicamente en el último amistoso, ante Benín.

Lionel Scaloni, Lionel Messi, Argentina | Anadolu/GettyImages

Por ese motivo tampoco estuvo en la goleada 4-0 a Bolivia disputada el miércoles en Córdoba. Scaloni usó ese encuentro para probar distintas alternativas, idea que repetirá este sábado en la cancha de River Plate.

El miércoles, los goles vinieron de los pies de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López. Para este compromiso, el DT todavía tiene que resolver algunas posiciones de la formación.

¿Cuándo vuelve a jugar Messi con Argentina?

El último partido de Messi con la camiseta de la Albiceleste entonces va a ser el martes 6 de octubre. La jornada fue preparada como su despedida frente al público argentino y las localidades disponibles ya están agotadas. Además, fueron invitados integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar y sus familias.

Cabe recordar que Messi anunció el 31 de agosto que dejará de jugar con la Selección y explicó su decisión a través de una carta publicada en Instagram. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados", escribió el capitán.