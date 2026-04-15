¿Juega Mbappé ante el Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League?

Este miércoles, en el Allianz Arena, el Real Madrid deberá revertir el 1-2 sufrido en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Bayern Múnich para lograr meterse entre los cuatro mejores de Europa.

Mbappé despeja las dudas

En la previa del encuentro, la gran incógnita pasó por la presencia de Kylian Mbappé en el once titular tras ausentarse del entrenamiento del pasado domingo por un golpe sufrido ante el Girona, por LaLiga, luego de un choque con Vitor Reis.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-GIRONA | THOMAS COEX/GettyImages

Finalmente, el francés reapareció en la práctica del lunes en Valdebebas con un vendaje en la ceja izquiero, producto de tres puntos de sutura; la lesión no reviste gravedad, por lo que no será necesario el uso de una máscara protecto y, con un cimple apósito, estará en condiciones de ser parte del esquema táctico del entrenador Álvaro Arbeloa.

Su presencia no es un detalle menor, Mbappé es la principal referencia ofensiva del equipo, protagonista del descuento en el Santiago Bernabeú, y uno de los nombres llamados a revertir el marcador y darle continuidad a la historia del Real Madrid en la competencia.

Ahora, con el francés a disposición y la obligación de ganar, el Real Madrid se aferra a su historia reciente en la competencia y en la capacidad del equipo para remontar el marcador en Alemania y meterse en semifinales.

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Sin embargo, mientras el regreso del delantero trae alivio para el cuerpo técnico, a su vez deberán lidiar con ausencias importantes. Aurélien Tchouaméni no forma parte de la lista por sanción, lo que obliga a reconfigurar el mediocampo, y a él se suma la ausencia de Raúl Asencio, debido a un cuadro de gastroenteritis; además de Courtois y Rodrygo, ambos descartados para el duelo por lesión.

Estas bajas condicionan la planificación, especialmente en un partido donde el equilibrio será clave para sostener la presión y evitar los errores defensivos que condicionaron el resultado en el primer encuentro de la serie para el conjunto merengue.

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