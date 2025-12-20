La posible cesión de Franco Mastantuono en el próximo mercado invernal ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad incómoda, pero histórica desde finales del siglo pasado en el Real Madrid.

Es que no todas las grandes promesas están hechas para triunfar en el Bernabéu; de hecho,

el canterano de River Plate apenas acumula un gol y una asistencia en 14 encuentros oficiales en el curso, tras costar alrededor de 60 millones de euros el verano anterior. Pues el club merengue presenta un entorno único, donde el talento joven convive con una exigencia inmediata, presión mediática constante y una competencia feroz.

Incluso, muchos futbolistas llegaron a la Casa Blanca con la etiqueta de “crack del futuro” y acabaron quedándose por el camino, así que se repasarán 10 casos en los que enormes talentos o elementos de corta edad llamados a brillar en sus respectivos roles se convirtieron en auténticos fiascos representando a la escuadra que hoy ostenta 15 UEFA Champions League.

Jugadores que llegaron al Real Madrid como grandes promesas pero no funcionaron

10. Nuri Sahin (2011/12)

Nuri Sahin | VI-Images/GettyImages

Con 23 años, era el cerebro del Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, campeón de dos Bundesligas consecutivas frente al poderoso Bayern Múnich.



De ese modo, el Madrid pagó 20 millones por el volante, pero su rendimiento resultó prácticamente nulo. Ni las oportunidades ni el contexto le permitieron brillar, quedando como otro ejemplo de un jugador dotado en lo técnico que no encajó en el Paseo de la Castellana.

9. Elvir Baljic (1999/2000)

Elvir Baljic | David Rawcliffe - EMPICS/GettyImages

A finales de los 90 Lorenzo Sanz, el presidente que antecedió a Florentino Pérez, desembolsó 18 millones por un extremo al que se comparaba con Rivaldo, entonces luminaria del Barcelona.



Sin embargo, el bosnio sólo disputó 19 partidos en una temporada marcada por lesiones y actuaciones discretas, y tras varias cesiones, terminó marchándose libre y dejando la sensación de convertirse en una apuesta fallida.

8. Asier Illarramendi (2013/15)

Asier Illarramendi | Chris Brunskill Ltd/GettyImages

El surgido en la Real Sociedad aterrizaba en la Casa Blanca por €40.000.000 desde los donostiarras; un monto que pesó demasiado.



Es cierto que disputó 90 encuentros oficiales en dos campañas, pero también lo es que nunca se asentó en el once ni mostró el nivel que había enamorado en San Sebastián, por lo que el público merengue terminó siendo duro y abucheándolo, previo a su venta (de regreso a la Real) por "apenas" 15 kilos.

7. Royston Drenthe (2007/10)

Royston Drenthe | Eddy LEMAISTRE/GettyImages

Fichado procedente del Feyenoord por 13 millones cuando tenía 20 años de edad, el prometedor carrilero llegaba con fama de futbolista explosivo y gran proyección.



Claro que, su rendimiento decepcionó desde el inicio y nunca dio el salto esperado, convirtiéndose en el ejemplo perfecto de que el potencial sin disciplina ni continuidad no basta en una entidad del calibre de la blanca.

6. Jonathan Woodgate (2004/07)

Jonathan Woodgate | Michael Regan - EMPICS/GettyImages

En pleno proyecto de Los Galácticos, el central inglés era fichado proveniente del Leeds United gracias a 18 millones con 23 años; no obstante, su paso por el Real Madrid quedó marcado a raíz de las lesiones, la mala fortuna y una evidente dificultad para soportar la presión.



Más allá de un debut para el olvido, quien también representara a los Three Lions jamás transmitió la jerarquía necesaria para triunfar en el Bernabéu.

5. Take Kubo (2019/22)

Take Kubo | Ira L. Black/GettyImages

El japonés significó una apuesta estratégica, dado que los merengues lo adquirieron por dos millones adelantándose al Barça, club donde se había formado. Eso sí, tras varias cesiones en España, el habilidoso extremo derecho (a pierna cambiada) no logró asentarse, mientras que en la institución presidida por Florentino Pérez se decidió venderlo a la Real Sociedad por €6.000.000 en 2022.



Ahora en Donosti, Kubo ha encontrado estabilidad y protagonismo, ofreciendo un rendimiento alto y regular. Su caso demuestra que, a veces, el problema no es el talento sino el contexto.

4. Samuel Eto’o (1998/2000)

Samuel Eto’o | ERIK JOHANSEN/GettyImages

Antes de erigirse en leyenda barcelonista, el mítico ex atacante camerunés pudo hacer historia en un Madrid al que arribó con 15 años. Es verdad que en Chamartín tenían entre manos a un delantero con hambre, olfato y voracidad; sin embargo, no apostaron por éste.



Sin oportunidades en el primer equipo, el ganador de dos Champions con los azulgranas y una con el Inter de Milán encadenó préstamos y acabó forjando su carrera lejos de la capital española, en uno de los casos más emblemáticos que se recuerden en las décadas recientes.

3. Martin Ødegaard (2014/15 y 2020/21)

Martin Odegaard | Denis Doyle/GettyImages

El noruego fue fichado con apenas 15 años y ya con cierto bagaje profesional, debido que traía experiencia en la Primera División de su país. No obstante, su paso por la plantilla principal merengue resultó anecdótica y apenas contó con oportunidades reales, así que estuvo muy lejos del nivel que mostró cedido en la Real Sociedad y del volante total que se ha transformado en capitán y figura del Arsenal.



Claramente el Madrid no supo, o no pudo, darle el contexto adecuado a un enorme jugador que destaca de mediapunta, "falso extremo" o interior.

2. Robinho (2005/09)

Robinho | Sandra Behne/GettyImages

El brasileño aterrizó en el Bernabéu con 21 primaveras y una losa simbólica gigantesca, al ser presentado como el heredero de Pelé.



Gozaba de una sobrada calidad y sus números no resultaron del todo malos, cortesía de 35 goles y 27 asistencias en tres temporadas, en las que también participó en la conquista de dos Ligas; sin embargo, el canterano del Santos jamás encarnó a un activo capaz de echarse al equipo a la espalda, y pareció más preocupado por lucir como artista para las tribunas que de líder deportivo.

1. Luka Jovic (2019/21)

Luka Jovic | TF-Images/GettyImages

De los fracasos de mayor resonancia en el panorama mundial en tiempos recientes. Con 21 años y después de anotar 27 dianas en 48 cotejos con el Eintracht Frankfurt en la 2018/2019, el Madrid invirtió 60 millones para que el serbio se erigiera en una sólida alternativa a Karim Benzema.



Pero nada salió bien... Falta de adaptación, problemas extradeportivos, una pandemia de por medio y una misteriosa lesión durante el confinamiento marcaron su etapa, con una bochornosa prestación de tres tantos y cinco asistencias en 51 compromisos oficiales, divididos en tres ejercicios. Un desastre sin matices.

MÁS NOTICIAS DEL REAL MADRID: