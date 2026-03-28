No, Cristiano Ronaldo no tendrá actividad oficial durante la Fecha FIFA de marzo, la realidad es que el capitán del Al-Nassr está más concentrado en ganar de una vez por todas la Liga de Arabia Saudita antes de enfocarse en la Copa del Mundo 2026.

El entrenador español Roberto Martínez no quiso convococar al veterano de 41 años por la lesión que sufrió hace unas semanas y así no arriesgarlo, sin embargo, días antes del comienzo de la Fecha FIFA para los portugueses, el propio 'Comandante' publicó en sus redes sociales que estaba de regreso.

Dejando claro que se ha recuperado de su lesión (por lo menos para poder trabajar de manera individual) y horas antes del enfrentamiento de Portugal frente a la selección mexicana también se dio el tiempo de subir otra fotografía entrenando con la equipación de entrenamiento del Al-Nassr ya sobre el terreno de juego.

La selección de Portugal afrontará dos encuentros amistosos en la Fecha FIFA de marzo el 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca frente al combinado de Javier Aguirre y el 31 de marzo frente a la selección de Estados Unidos de Mauricio Pochettino en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

CR7 quiere llegar a tono para la recta final de la temporada

El Al-Nassr es líder tras 26 a tres uidades de su escolta Al-Hilal | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

El máximo goleador histórico del fútbol profesional con 965 goles en su cuenta se prepara físicamente y en los próximos días comenzará su trabajo con el grupo para afrontar la Jornada 27 de la Saudi Pro League ante el Al-Najma SC este viernes 3 de abril en casa, así lo reveló el propio estratega portugués Jorge Jesus.

Cabe recordar que desde su arribo al fútbol árabe a principios del 2023, el 'Bicho' no ha podido levantar trofeos oficiales con los Caballeros del Najd, por lo que después de más de tres años finalmente podría conquistar la liga doméstica con el club de Riad.