¿Jugará hoy Lamine Yamal ante el Elche a pesar de las molestias de pubis?

El foco del Barcelona–Elche de esta 11ª jornada de LaLiga vuelve a apuntar a Lamine Yamal. El joven talento azulgrana, de apenas 18 años, arrastra molestias en el pubis desde hace mes y medio, una pubalgia que ya le obligó a frenar por primera vez su progresión meteórica. Aunque el jugador logró regresar y sumar minutos importantes, su rendimiento en las últimas semanas ha mostrado cierta irregularidad, alejado de esa chispa deslumbrante que lo llevó a la élite a una velocidad de vértigo.

La realidad, confirmada tanto por el propio futbolista como por su entorno más cercano, es que Lamine sigue jugando con dolor. Desde el Barça se ha optado por un enfoque prudente: tratamiento conservador, trabajo específico y una gestión muy medida de los minutos del extremo zurdo. Hansi Flick sabe que tiene entre manos a uno de los mayores tesoros del club y quiere evitar a toda costa una recaída grave.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Aun así, y pese a que la lesión no termina de desaparecer del todo, Lamine apunta a ser de la partida hoy frente al Elche. El jugador está convencido de que puede ayudar al equipo y que la evolución de las molestias es, aunque lenta, positiva. Su compromiso con el grupo es total y, según aseguran desde el vestuario, cada entrenamiento supone un paso adelante en su recuperación.

El Barça, castigado por las lesiones en todas sus líneas, necesita a su joya. Pero también necesita protegerla. La misión de Flick será equilibrar ambas prioridades para que, más pronto que tarde, vuelva la mejor versión de Lamine Yamal.