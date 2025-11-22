El FC Barcelona vivirá una jornada por demás especial este sábado 22 de noviembre cuando enfrente al Athletic Club: este partido marcará el regreso de los Blaugranas a su casa, el Camp Nou, tras más de dos años de remodelaciones en los que hicieron las veces de local en el Estadi Olimpic de Montjuic.

A pesar de esta gran alegría para todo el pueblo Culé, la fiesta no será completa ya que Lamine Yamal no jugará, al menos desde la partida: según Mundo Deportivo, la recuperación del canterano es la prioridad principal del Departamento Médico del FCB y dispusieron que Hansi Flick lo resguarde lo máximo posible frente a los vascos.

La idea del FCB es que llegue en plenitud al próximo martes, cuando el equipo salte al campo de juego de Stamford Bridge para jugar con el Chelsea, vigente campeón del mundo, por la fase de liguilla de la UEFA Champions League. De momento, el Barça está fuera de los ocho que van directamente a octavos de final y tendrán que trabajar duro en la etapa final de la instancia para saltearse el repechaje y no seguir sumando partidos a su ya ajetreado calendario.

Hansi Flick palpitó el encuentro

FC Barcelona Training Day in Barcelona - Hansi Flick Press Conference | AFP7/GettyImages

"Todos estamos encantados de poder volver a nuestro estadio. El rival es un rival muy bueno, que disputa Champions y que tiene muchísima calidad. Para nosotros, es una gran oportunidad para medir nuestra situación actual", analizó en rueda de prensa este viernes.

Sobre la baja de Lamine, dijo: "Ha estado trabajando muy duro estas semanas y estoy muy contento con lo que he visto. Eso es lo único que puedo decir. Hay altos y bajos, él ha ido gestionando bien la situación".

"Ya sabéis que Lamine es jugador nuestro. Nos preocupamos por nuestros jugadores. La Selección también los cuida y creo que ha sido la decisión adecuada. Lamine trabaja duro, es muy disciplinado y es un paso muy importante para él saber gestionar todo. Lo ha hecho muy bien", concluyó.