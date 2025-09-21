¿Jugará Lamine Yamal contra el Getafe?

El FC Barcelona afrontará este domingo un nuevo reto en LaLiga frente al Getafe, en un encuentro que se disputará en Montjuïc a partir de las 21:00 horas. Sin embargo, las miradas de la afición azulgrana no solo están puestas en el rival, sino también en la situación de una de sus grandes joyas: Lamine Yamal. El joven atacante, de apenas 18 años, no estará disponible para este compromiso debido a unas molestias en el pubis que lo han mantenido alejado de los terrenos de juego en las últimas semanas.

La baja de Lamine no sorprende, pero sí preocupa. El jugador había comenzado la temporada con la misma frescura y descaro que le caracterizó el curso pasado, cuando se convirtió en una pieza clave del esquema ofensivo culé. Sin embargo, la carga de minutos y la exigencia del calendario parecen haber pasado factura a su físico. Según confirmó el entrenador Hansi Flick en rueda de prensa, el canterano aún necesita tiempo para recuperarse plenamente: “No podemos correr riesgos con Lamine. Es un futbolista con un futuro brillante, pero ahora mismo lo más importante es su salud y su evolución a largo plazo”, señaló el técnico alemán.

La decisión de no forzar su regreso se entiende como una apuesta por la prudencia. El cuerpo técnico y los servicios médicos del club saben que una lesión mal tratada en el pubis puede derivar en un problema crónico, algo que sería devastador para un futbolista que apenas comienza a escribir su historia en la élite. Por ello, se ha optado por darle descanso, incluso a costa de perder su desequilibrio en un partido que, por lo cerrado de los antecedentes contra el Getafe, podría necesitar precisamente de un jugador de su perfil.

Turkiye v Spain - 2026 FIFA World Cup European Qualifiers | Anadolu/GettyImages

Mientras tanto, el Barça deberá confiar en otros nombres para llenar el vacío. Joao Félix, Raphinha o incluso Ferran Torres se perfilan como opciones para acompañar a Robert Lewandowski en el frente de ataque. El equipo, por tanto, se prepara para un partido complejo sin uno de sus principales talentos, aunque con la tranquilidad de saber que Lamine Yamal regresará cuando esté realmente listo.

La ausencia del joven prodigio es una mala noticia para el espectáculo, pero una buena señal en cuanto a la gestión de futuro: el Barça no quiere precipitarse con su mayor diamante. La consigna es clara: paciencia ahora para disfrutarlo durante muchos años.