¿Jugará Lamine Yamal el partido del FC Barcelona contra el PSG en la Champions League?

El FC Barcelona y el PSG se verán las caras este miércoles en Montjuic, en lo que será el duelo estelar de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League 2025/2026, puesto que se trata de dos de los grandes aspirantes al título: el club catalán y la entidad parisina, monarca reinante de la competición.

Aunque la previa del esperado partido ha estado marcada por las bajas y dudas físicas en ambos bandos, la atención en el caso del Barça se centraba en Lamine Yamal. El joven astro encendía las alarmas tras casi un mes de ausencia debido a molestias en el pubis y la ingle, las cuales incluso se agravaron durante la pasada fecha FIFA con España a comienzos de septiembre; situación que derivó en un desencuentro público entre el entrenador culé, Hansi Flick, y el seleccionador Luis de la Fuente, a quien el alemán responsabilizó de no cuidar adecuadamente al extremo.

Sin embargo, el regreso al césped de Lamine el pasado domingo devolvió la calma al barcelonismo, dado que Ingresó en el segundo tiempo del choque liguero frente a la Real Sociedad y fue clave para el triunfo 2-1 en Montjuic, al brindar una asistencia decisiva a Robert Lewandowski. Semejante aporte confirmó que el último Balón de Plata está recuperado y listo para afrontar compromisos de máxima exigencia.

👀 Lamine Yamal en @instagram



🏆 "He vuelto y LA MISIÓN también está de vuelta"



🌟 ¿Será el año de la sexta @ChampionsLeague del @FCBarcelona?



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/hHCKEhBI8U — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 1, 2025

En consecuencia, diversos medios españoles han asegurado que Yamal no sólo estará disponible para enfrentar al PSG; será titular en el once de Flick. Aunque siempre existe el riesgo de una recaída en este tipo de molestias musculares, el cuerpo técnico del Barcelona entiende que el extremo de 18 años ya luce a plenitud física y que su presencia es fundamental para un partido de máxima trascendencia.

El habilidoso atacante había comenzado la temporada de forma fulgurante, con dos goles y tres asistencias en sus tres primeros juegos de LaLiga, pero la lesión lo obligó a perderse los siguientes cuatro cotejos, incluido el estreno europeo en St. James’ Park versus Newcastle, donde los azulgranas triunfaron 1-2 con doblete de Marcus Rashford.

De ese modo, la vuelta al 100% de Lamine Yamal supone un refuerzo vital para un Barça que necesita desequilibrio y frescura ofensiva contra un Paris Saint-Germain que, pese a llegar con bajas importantes a Montjuic, mantiene la etiqueta de campeón de Europa y una plantilla de primer nivel.

