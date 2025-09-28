¿Jugará Lamine Yamal el partido que enfrenta al Barcelona y a la Real Sociedad?

El FC Barcelona afronta este fin de semana un duelo de máxima exigencia en la séptima jornada liguera frente a la Real Sociedad, uno de los equipos más fiables de la competición. La gran incógnita que rodea al conjunto dirigido por Hansi Flick es la presencia de Lamine Yamal, quien sigue siendo duda por las molestias físicas que arrastra desde hace más de una semana.

El joven talento blaugrana completó con normalidad la última sesión de entrenamiento y, pese a que evoluciona favorablemente, el cuerpo técnico no quiere precipitar su regreso. Flick ya dejó claro en rueda de prensa que el extremo “no volverá hasta que esté al 100%”, consciente de que forzar su participación podría derivar en una lesión de mayor gravedad.

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2025 | FRANCK FIFE/GettyImages

La ausencia de Lamine Yamal supondría un golpe sensible para el ataque culé, que pierde verticalidad, desborde y frescura en los metros finales. Sin embargo, el entrenador alemán confía en la profundidad de su plantilla para cubrir esa baja, pero la lesión de Raphinha le obliga a actuar más pronto que tarde.

La decisión final dependerá de las sensaciones del jugador en las horas previas al choque y de la valoración del cuerpo médico. Mientras tanto, la afición azulgrana espera ansiosa que el prodigio de 18 años vuelva cuanto antes a la dinámica competitiva. Su presencia, sin duda, podría marcar la diferencia en un partido que se presenta vibrante y con sabor a Champions.